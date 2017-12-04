В пригороде Владивостока планируется построить "Парк народов мира"

На минувшей неделе АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписала 16 соглашений об инвестиционной деятельности на территории свободного порта Владивосток. Новые резиденты планируют вложить в свои проекты 4,8 млрд рублей, создав в регионе 787 новых рабочих мест. Наиболее заметные проекты будут реализованы в сфере туризма и отдыха, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Так, на развитие туризма в Приморском крае нацелена компания «СТРАТЕГ», планирующая построить «Парк народов мира» в пригороде Владивостока. Каждый посетитель парка, по заявлению инвестора, сможет найти себе развлечение по вкусу. На площади в 20,4 гектара разместятся более 20 основных объектов, в числе которых площадки для проведения мероприятий, зоны для отдыха и проживания, а также уникальный выставочный павильон с экспозициями фигур представителей всех стран мира. Открытие парка «для жизни и отдыха в гармонии с природой» намечено на 2022 год.

«Мы надеемся на предложенную государством поддержку в выполнении столь интересного и экономически выгодного для Приморского края проекта. Проект большой, поэтому очень рассчитываем на преференции свободного порта Владивосток», – отметила генеральный директор ООО «СТРАТЕГ» Оксана Иванова.

Еще один новый резидент СПВ намерен создать комплекс объектов гостинично-туристической инфраструктуры в Приморье и на Камчатке. Соглашение между АО «КРДВ» и ООО «ТурПримКам» предполагает возведение сразу четырех объектов: аквапарка с гостиницей и водно-оздоровительным центром в городе Уссурийске, летней базы отдыха в поселке Шкотово и гостиницы в Петропавловске-Камчатском уровня 3 «звезды». Резидент рассчитывает, что проект привлечет на территорию Дальнего Востока как российских, так и иностранных туристов.

«Самое главное – это льготный налоговый режим. Общая система налогообложения для нас в настоящее время неподъемна. Второе, на что мы рассчитываем, – это упрощенное получение свободной земли под строительство рядом с нашими участками», – пояснил представитель ООО «ТурПримКам» Никита Муравьев.

Соглашение о строительстве коммерческой и жилой недвижимости подписано с компаниями «ВВЛ-Приоритет», «АВЕРС» и «Инновационные технологии». Оказывать услуги в области автомобильного сервиса будут ООО «ПримАвтоСервис» и ООО «АЛЬБАТРОС». Выращивать женьшень и заниматься обработкой древесины намерена компания «Фортуна». Проект по снабжению судов пресной водой планирует реализовать ООО «Морская компания «Свободный Порт Ванино». Предприятие «СОЮ-З» собирается выращивать племенные породы крупного и мелкого рогатого скота.

Перевозить уголь в Углегорском городском округе Сахалинской области в статусе резидента СПВ будет компания «ОГК Логистик». Кроме того, инвестиции будут направлены на строительство складского комплекса, гаражей и боксов, организацию автостоянок, производство судовых насосов и ремонт грузовых вагонов.

Положительное решение было принято по заявке ООО «ВладСтройГрупп», которое качестве резидента СПВ намеревается построить современный жилой комплекс с подземным паркингом.

На сегодняшний день количество всех соглашений, подписанных АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с резидентами свободного порта Владивосток, достигло 364. Сумма планируемых инвестиций составляет 352,7 млрд рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится 33 377 новых рабочих мест.

Газета "Золотой Рог", Владивосток