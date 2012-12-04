Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке разработали схему движения автобусов по Золотому мосту
Администрация Владивостока разработала схему движения автобусов, которые пойдут по мосту через бухту Золотой Рог и на о. Русский. Планируется ввести три новых маршрута.
Автобусы пойдут от остановок «Покровский парк», «Луговая» и «Вторая Речка». Затем проследуют по мосту через бухту Золотой Рог, конечными остановками станут «ДВФУ» (о. Русский), «Подножие» и «Канал». На маршрутах планируется задействовать 50 автобусов. Точный интервал их следования будет скорректирован в первые дни запуска маршрутов с учетом пассажиропотока.
- Возможно, какие-то маршруты будут востребованы, а другие не будут заполнены пассажирами. Оперативно администрация вместе с перевозчиками, как частными, так и муниципальными, будет корректировать схему движения новых маршрутов, - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.
Новые автобусные маршруты будут запущены после официальной сдачи недавно построенных автомагистралей. Планируется, что это произойдет в течение месяца.
"Золотой Рог".
Новости тематики
- Возле автовокзала Владивостока запретили парковку автомобилей
- Во Владивостоке вновь ограничат движение транспорта
- Владивостоку отдали 28 участков под строительство этих важных объектов
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта
- В центре Владивостока ограничат движение и парковку
- В центре Владивостока временно ограничат движение
- Ремонт ж/д переезда в Моргородке затруднит движение на сутки
- Виталий Веркеенко подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке
- Перевозчики Владивостока нарушили правила на кругленькую сумму
- Горожане назвали грязный сугроб на центральной площади Владивостока в честь Навального
Новости раздела
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- На острове Русском потеплело
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка