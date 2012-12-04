Во Владивостоке разработали схему движения автобусов по Золотому мосту

Администрация Владивостока разработала схему движения автобусов, которые пойдут по мосту через бухту Золотой Рог и на о. Русский. Планируется ввести три новых маршрута.

Автобусы пойдут от остановок «Покровский парк», «Луговая» и «Вторая Речка». Затем проследуют по мосту через бухту Золотой Рог, конечными остановками станут «ДВФУ» (о. Русский), «Подножие» и «Канал». На маршрутах планируется задействовать 50 автобусов. Точный интервал их следования будет скорректирован в первые дни запуска маршрутов с учетом пассажиропотока.

- Возможно, какие-то маршруты будут востребованы, а другие не будут заполнены пассажирами. Оперативно администрация вместе с перевозчиками, как частными, так и муниципальными, будет корректировать схему движения новых маршрутов, - сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Новые автобусные маршруты будут запущены после официальной сдачи недавно построенных автомагистралей. Планируется, что это произойдет в течение месяца.

"Золотой Рог".