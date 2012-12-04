За день до Апокалипсиса президент Владимир ПУТИН собирает в столице журналистов

Декабрь. Один из самых суетных месяцев. Это ж сколько надо успеть за ставшие вдруг коротенькими-прекоротенькими, жалкие 31 день. Одна предновогодняя суета чего стоит. Вот только выбор и покупка подарков – отдельная тема для диссертации по разновидностям садомазохизма. А бизнесу-то каково! Генеральным директорам, бухгалтерам и всяким прочим менеджерам. Это ж надо в декабре и за уходящий год отчитаться, и на год будущий планов настряпать.

А кто его знает, каким будет 2013-й? Шарахнет ли какой кризис или опять пронесет? Да никто и не знает. Потому как не в нашей стране вся эта зараза зарождается. Россия тут так - сбоку припека. От нас тут мало что зависит. А вот такая сверхдержава, как Греция, запросто может всю мировую рыночную малину испортить. Ну, не захочет какой житель Эллады, привыкший нежиться на жарком средиземноморском солнышке, лопату в руки взять, и пошло-поехало. А где-то на российском отшибе из-за этого грека-тунеядца у простого бухгалтера проблемы – баланс не сойдется. Но этот декабрь особенный. К итогово-отчетной и празднично-новогодней суете добавилась весьма существенная проблема: как известно (ведь известно же?), 21 декабря миру грозит Конец света.

Почему я это пишу утвердительно? А как же еще?! Ведь коллеги и знакомые (заметьте: люди сплошь образованные, а многие еще и руководители) об этом чуть ли не ежедневно вспоминают. Ладно бы вспоминали, некоторые еще и вовсю готовятся к грядущему, по их предположениям, Апокалипсису! Вот так и работают, составляя планы на будущий год и одновременно скупая консервы, чтобы было с чем пережить возможное светопреставление.

Я долго забавлялся и подкалывал таких людей, пока не встретил одного знакомого бизнесмена, который смотрел на меня каким-то затравленным тревожным взглядом и спросил про то, как я готовлюсь к 21-му числу? Я сначала и не понял, что он имел в виду. Начал судорожно перебирать какие-то важные дела типа сдачи отчетности в налоговую, сверки договоров с контрагентами и прочие мирские несуразности. «Так Апокалипсис ведь грядет», - обреченно поведал человек с высшим образованием и большим опытом работы на руководящих должностях в бизнесе. «Да, э-э-э-э…», - начал было я, но так и не смог выдавить из себя ничего складного, потому что считаю все эти мрачные слухи, которые за свою жизнь слышал не раз, как максимум лишь забавным поводом для веселого, непринужденного разговора. «А я взял отпуск за свой счет. С семьей уезжаю за город. Там у нас хороший погреб с водой и продуктами», - начал знакомый перечислять список антиапокалиптических мероприятий. Выяснилось, что семья уже давно начала готовиться к вышеназванным событиям и даже делилась кое-каким опытом с такими же товарищами по предстоящему несчастью, которые, в отличие от таких легкомысленных пустозвонов, как я, все последние годы потихоньку сносили в свои дома и подвалы консервы, крупы и бутыли с водой.

Еще один знакомый, узнав, что 20 декабря президент Владимир ПУТИН собирает в столице журналистов на ежегодную пресс-конференцию, заговорщицки так спросил: «Как ты думаешь, может быть, в Москве лучших людей России собирают, чтобы спасти от Апокалипсиса? Ну, как в голливудских фильмах». Я чуть не поперхнулся. Спасибо, конечно, за «лучших людей», но, да простят меня коллеги по цеху, что-то я сильно сомневаюсь, что хоть кого-то из нашего брата, если что, в спасательный челнок возьмут. И не потому, что мы все сплошь мерзавцы. Просто журналистика - она как мифическая птица Феникс, всегда возрождается из пепла. А вернее, никогда и никуда не исчезала с начала веков. Если есть событие – попал ли мамонт в ловушку или вышел пятый айпад, – мы тут как тут. Не зря же нашу профессию называют второй древнейшей. С первой древнейшей по живучести нам, понятное дело, не потягаться. Журналистика - даже и не профессия как таковая, а потребность. Так что, если уж суждено человечеству начать жить с нуля, журналисты там обязательно появятся. Как плесень в, казалось бы, стерильном пространстве. Так что брать нас в очередной Ноев Ковчег вовсе не обязательно – мы еще и раньше вас на спасительном Арарате появимся. И будем ждать прибытия челна.

Этот забавный на первый взгляд разговор заставил пофантазировать над тем, а как бы выглядела спасательная операция, тьфу-тьфу, в реальности. Сдается мне, что содержимое российского Ковчега вряд ли будет представлять особую ценность для возрождающегося человечества. Что там журналисты? Я весьма сомневаюсь, что в новом Ковчеге хватит хоть уголка для заумного ученого или еще какого таланта. Распираемую во все стороны вертикаль власти бы туда впихнуть с приближенными олигархами…

Я не буду никого отговаривать делать запасы тушенки и воды. Или мешать искать тайные кабинеты, где за взятку (а как же у нас иначе?) записывают в пассажиры спасительного Ковчега. Это ваше дело верить в то, что человечество достойно не очередного Рождества, а Апокалипсиса. У меня другое мнение. Свой выбор я уже сделал. В декабре я работаю не покладая рук. И судорожно ищу подарки для своих домочадцев, с которыми я, искренне верю, встречу очередной Новый год.

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор газеты «Золотой Рог».