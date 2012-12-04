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Многодетные семьи во Владивостоке получили земельные участки по результатам жеребьевки

04 Декабря 2012, 12:44 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря, ZRPRESS. Жеребьёвка в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, впервые прошла сегодня, 4 декабря, в администрации города Владивостока.

Для участия в жеребьёвке были приглашены две семьи, на выбор им предоставлены, в соответствии с положением, три участка. Эти участки площадью по 0,2 га находятся в районе садового товарищества «Лиман», что на Сахарном Ключе. Земля предоставляется для индивидуального жилищного строительства.

Процедура проводилась жеребьевочной комиссией, в которую вошли представители администрации Владивостока. В работе жеребьевочной комиссии также приняла участие председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

В соответствии с порядком организации и проведения жеребьевки, листки с кадастровыми номерами участков были перемешаны и выложены на дно специального ящика. Право вытянуть свой «удачный билетик» из ящика обе семьи предоставили отцам семейства. После проведения жеребьевки результаты были внесены в протокол. Участок, который оказался никем не выбранным, будет выставлен в ходе следующей жеребьевки.

Напомним, теперь, в соответствии с изменениями, внесенными в августе 2012 года в краевой закон № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей в Приморском крае», земельные участки предоставляются по результатам проведения жеребьевки. В ближайшие дни семьи, участвовавшие в жеребьевке, получат все документы, необходимые для оформления в Росреестре своего права собственности на землю.

 

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