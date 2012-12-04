Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Многодетные семьи во Владивостоке получили земельные участки по результатам жеребьевки
ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря, ZRPRESS. Жеребьёвка в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, впервые прошла сегодня, 4 декабря, в администрации города Владивостока.
Для участия в жеребьёвке были приглашены две семьи, на выбор им предоставлены, в соответствии с положением, три участка. Эти участки площадью по 0,2 га находятся в районе садового товарищества «Лиман», что на Сахарном Ключе. Земля предоставляется для индивидуального жилищного строительства.
Процедура проводилась жеребьевочной комиссией, в которую вошли представители администрации Владивостока. В работе жеребьевочной комиссии также приняла участие председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
В соответствии с порядком организации и проведения жеребьевки, листки с кадастровыми номерами участков были перемешаны и выложены на дно специального ящика. Право вытянуть свой «удачный билетик» из ящика обе семьи предоставили отцам семейства. После проведения жеребьевки результаты были внесены в протокол. Участок, который оказался никем не выбранным, будет выставлен в ходе следующей жеребьевки.
Напомним, теперь, в соответствии с изменениями, внесенными в августе 2012 года в краевой закон № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей в Приморском крае», земельные участки предоставляются по результатам проведения жеребьевки. В ближайшие дни семьи, участвовавшие в жеребьевке, получат все документы, необходимые для оформления в Росреестре своего права собственности на землю.
Новости тематики
- Район улицы Третьей Рабочей во Владивостоке меняет облик
- Во Владивостоке проходят рейды по незаконно сданным в аренду квартирам
- Окончанием приватизации жилья приморцев пугать больше не будут
- "Хаятт" на мысе Бурный уже можно купить
- Власти Владивостока решили отобрать помещение у Приморской писательской организации
- Во Владивостоке состоится очередная жеребьевка земельных участков
- Во Владивостоке собственникам гаражей предлагают срочно позаботиться об оформлении земли
- Еще 62 семьи во Владивостоке получили земельные участки
- Во Владивостоке бывший мясохолодильник превратится в офисный центр
- Жители Владивостока выйдут на митинг против "чёрной застройки"
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ