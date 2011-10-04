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В Приморье пляжи огородят сетками от акул?
Денис УДОВЕНКО, которому в середине августа акула в приморской бухте Теляковского откусила обе руки по локоть, вышел на работу, сообщил 29 сентября отец пострадавшего Евгений УДОВЕНКО.
25-летнему Денису Удовенко были проведены в Сеуле две операции по восстановлению мышц и кожи на бедрах, после чего 25 сентября он вернулся во Владивосток. Евгений Удовенко, отец пострадавшего, в интервью ПТР сообщил: «Денис начал выходить на работу на несколько часов в день для участия в обсуждении различных проектов компании». По его словам, сын чувствует себя относительно неплохо, но в настоящее время продолжается выбор оптимального варианта протезирования рук. Поэтому сбор средств на лечение и протезирование также продолжается. Сейчас собрано чуть более 3 млн рублей.
Кстати, во время встречи со спикером Законодательного Собрания Приморья заместитель посла США в РФ Шейла ГУОЛТНИ – а она посетила Владивосток проездом на Сахалин на газовый форум – предложила помощь. Оказалось, что она родом с Восточного побережья США: «Я знаю опасность нападения акул, перед нами стоит общая задача защиты людей на пляжах. Нами накоплен ряд методик, специалисты США готовы ими поделиться». Пока же в Приморье поговаривают, что приморские базы отдыха заставят огородить пляжи железными сетками.
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