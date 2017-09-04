Мать Игоря Пушкарева обратилась к Владимиру Путину

«Я не могу поверить, не могу представить, что мои сыновья могут оказаться такими, как о них говорят следственные органы», - пишет Татьяна Пушкарева в Открытом письме

Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ

Уважаемый Владимир Владимирович!

К Вам обращается ПУШКАРЁВА Татьяна Тимофеевна, житель Спасского муниципального района Приморского края. Я - мать троих детей, двое из которых, Игорь ПУШКАРЁВ и Андрей ПУШКАРЁВ, сейчас находятся под следствием в Москве. Их обвиняют в страшных вещах, от которых разрывается на части материнское сердце. Я не могу поверить, не могу представить, что мои сыновья могут оказаться такими, как о них говорят следственные органы.

Они были арестованы больше года назад, и с того самого дня я вижу их только по телевизору. Как же невыносимо, как больно матери смотреть, как ее сына ведут с заломленными за спину руками, как будто Игорь убийца, или что ещё хуже. Ещё больнее от того, что Андрея арестовали и поместили под домашний арест, несмотря на тяжёлое увечье и инвалидность. В 2015 году в наш дом пришла большая беда, в результате чего мой сын лишился половины лица, челюсти и зубов. Врачам с Божьей помощью удалось сохранить его здоровье. О полноценной жизни, которой живет любой здоровый мужчина, конечно, нет и речи, но я была рада хотя бы тому, что он остался жить на этом свете. Сейчас ему необходимы ещё десятки операций, в том числе, и в иностранных клиниках. В нашей стране ему не могут помочь. Сейчас из-за домашнего ареста он теряет отведенное ему драгоценное время, а я боюсь, что он может остаться до конца жизни с изуродованным лицом, и что-либо сделать врачам уже будет поздно. У Андрея 3 (три) сына, старшему из которых 8 лет, и у Игоря 3 сына, одному 21 год, а младшему 5 лет исполнилось недавно.

Уважаемый господин Президент!!! Моя семья родом из маленькой деревушки - Новый Олов Забайкальского края. С самого детства и я мой муж учили наших сыновей быть честными, трудолюбивыми, добросовестными, жить по законам Библии. Мои ребята всегда стремились добиться в жизни чего-то большего, стать достойными людьми, служить своей Родине. Они жили так, чтобы мы с отцом гордились ими. Игорь и Андрей - наша опора и поддержка, наша помощь в старости.

Моим сыновьям удалось восстановить из разрухи предприятие «Спасскцемент». Они дали работу сотням жителей небольшого города Спасск-Дальний Приморского края. Один из моих сыновей, Игорь Сергеевич Пушкарёв, с 2008 года был мэром города Владивостока. Я всегда гордилась тем, что мой сын служит Отечеству и выполняет, в том числе, ваши поручения. Он всегда рассказывал тот момент, когда вы в сентябре 2008 года дали ему поручение навести в городе Владивостоке порядок. Я, как мать, как самый близкий человек для Игоря, знаю, как сильно он дорожил этой работой, своей репутацией. Ведь на нем была такая большая ответственность за весь город. Так часто его служение было в ущерб своей семье, ведь все силы и время он отдавал такому важному делу - служению городу и его людям.

Наша семья сплотилась в эти трудные минуты. Не дай Боже ни одной матери столкнуться с такой бедой и болью, ежедневно переживать за своих родных детей. Как и любая мать, я не могу сказать ни одного плохого слова про своих сыновей и хочу верить в то, что они не виноваты. Но если они действительно нарушили закон, то должны понести за это справедливое наказание. Поэтому я обращаюсь к Вам, не только как Президенту, но и как отцу, с одной единственной просьбой - обеспечить справедливый суд над моими мальчиками и не допустить незаконных решений.

С уважением, Т. Т. ПУШКАРЕВА.

Фото Vl.Ru.