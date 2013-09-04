Дальневосточный федеральный университет подготовит кадры для инвестиционного прорыва Приморья

Инвестиционный прорыв, к которому сегодня активно готовится Приморье, должны обеспечить в том числе и инновационные кадры. Для их подготовки на Дальнем Востоке создан Дальневосточный федеральный университет с уникальным кампусом и огромным потенциалом для развития. Уже с этого учебного года университет открывает новую страницу своей истории: переезд в новый кампус практически завершен и с сентября весь учебный процесс будет вестись на о. Русском.

О перспективах развития крупнейшего на Дальнем Востоке университета в эксклюзивном интервью межрегиональному журналу «Дальневосточный капитал» рассказал ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ.

- Сергей Владимирович, вы возглавили университет больше года назад. За это время удалось сделать многое. Что вы считаете главным достижением?

- Для меня принципиально важно, что у нас есть очень четкий, комплексный план действий - Программа развития. Она формировалась при участии уважаемых коллег - моих предшественников - и непосредственно руководителей государства. Мы движемся по этой программе, и уже многих показателей удалось достичь.

Безусловным достижением я бы назвал то, что в ходе реформирования - а ведь у нас прошло очень серьезное реформирование, объединение четырех вузов в один - нам удалось сделать самое главное - сохранить основной костяк профессорско-преподавательского состава. Любые перемены везде и всегда воспринимаются людьми весьма настороженно, так как влекут за собой целый ряд мелких неудобств. Но я очень рад тому, что большинство наших сотрудников воспринимают сиюминутные трудности нормально, понимая, что это путь к развитию, движению вперед.

К достижениям я бы отнес и итоги уже второй по счету приемной кампании. Несмотря на не вполне благоприятную демографическую ситуацию, нам удалось добиться расширения потока абитуриентов. И что нас особенно радует - это увеличение количества заявлений от абитуриентов из-за пределов Приморского края. Очень важен тот факт, что в вуз поступают не только те, кто живет поблизости, скажем через дорогу. Если человек решил купить билет и прилететь за несколько тысяч километров - это показатель целенаправленного выбора абитуриента и подтверждение того, что наш вуз востребован, известен широкому кругу школьников и их родителей. Еще одно устойчивое изменение - повышение уровня подготовки абитуриентов. В этом году по целому ряду направлений проходной балл выше, чем в прошлом.

- Вы сказали, что основной костяк преподавательских кадров удалось сохранить. А были ли привлечены новые преподаватели? Насколько я знаю, университет проводил целый ряд конкурсов. Насколько они оказались успешными?

- Процесс привлечения преподавателей для чтения основных дисциплин - это постоянная работа. Нам важно иметь укомплектованный высококвалифицированный преподавательский состав, который бы закрывал большую часть курсов. Но совершенно очевидно, что этим нельзя ограничиваться. Особенно если вуз ставит перед собой такие глобальные задачи, как у нас: интеграция в международное образовательное пространство. А это означает в первую очередь привлечение преподавателей самой высокой квалификации, в том числе и из-за рубежа. У нас разработана целая система конкурсных процедур, причем конкурсы на вакансии очень серьезные - до 10 человек на место. Это позволяет нам отбирать лучших преподавателей, признанных в мире специалистов. На сегодняшний день у нас лекции на долгосрочной основе читают 70 иностранцев, и это без учета краткосрочных визитов лекторов по специализированным темам.

- На этапах создания университета перед ДВФУ ставилась задача попадания в рейтинги, в том числе и международные. Уже есть достижения на этом пути?

- Попадание в рейтинги - это для нас не самоцель. Но, с другой стороны, это очень удобный интегрированный показатель, который позволяет нам судить о том, насколько мы успешно развиваемся, в том числе относительно других вузов. Определенные достижения в этом плане есть. Одно из них - это попадание в рейтинг QS. Мы впервые подали свои документы на рейтингование и сразу были включены в рейтинг мировых университетов.

Конечно, пока мы не занимаем лидирующих позиций, но нам важно, что мы в него вошли - в него входят очень немногие российские вузы. Более того, только попав в этот рейтинг, мы уже успели по целому ряду показателей завоевать очень хорошие позиции. А на недавней конференции, которую проводила компания Quacquarelli Symonds - автор рейтинга, - были признаны лидерами по целому ряду направлений. Для нас эти достижения очень значимы. Ведь в программе развития у нас есть показатель - он говорит о том, что к 2019 году мы должны войти в топ-300 по версии QS.

Если говорить о последних событиях в образовательной и научной сфере, то в России очень широко обсуждалась новая инициатива Министерства образования о создании ведущих вузов. Смысл ее в том, что вузы, попавшие в число ведущих, должны за ограниченный период времени серьезно продвинуться по целому ряду показателей, и не только на национальном, но и на международном уровне. В конкурсе участвовало много вузов. Мы тоже подготовили свою заявку, и я полностью удовлетворен тем, как это было сделано. Очень авторитетная международная комиссия признала нашу заявку одной из лучших, и мы вошли в число 15 победителей. Таким образом, у нас появляются дополнительные ресурсы для развития - мы рассчитываем к 2020 году значительно улучшить свою конкурентоспособность.

- Переезд университета в новый кампус, пожалуй, одна из самых сложных задач. Она уже решена и новый учебный год ДВФУ начнет на о.Русском?

- Да, новый учебный год университет начнет в новом кампусе. И это, пожалуй, станет самым большим нашим достижением. Переезд - простое слово, но совершенно непростое мероприятие, особенно с учетом наших масштабов. Мы перевезли 600 тыс. единиц имущества и оборудования. Причем весь этот объем нужно было не просто перевезти, но и разобрать, а потом собрать, убедиться в том, что все работает, - ведь речь идет не только о мебели и документации, но и о сложнейшем оборудовании.

Административные подразделения университета уже начали работу на новом месте, теперь будем заниматься решением вопросов, связанных с подготовкой к новому учебному году. Особое внимание следует уделить созданию в новом кампусе комфортных социально-бытовых условий для студентов, преподавателей и сотрудников университета.

- Ровно год назад кампус ДВФУ принимал саммит АТЭС. После этого эта площадка стала очень востребованной, и за год здесь прошел целый ряд значимых событий. Что дает университету выставочно-конгрессная деятельность? Не будет ли она мешать учебному процессу?

- Эта деятельность будет продолжаться, и, как мы планируем, во все более возрастающих масштабах. Это очень важный для нас элемент. Выставочно-конгрессная деятельность - это мероприятия, в основной своей массе ориентированные на сферу науки, образования, инноваций, высоких технологий. Университет должен стать интегрированным центром во всех этих областях, причем не только на Дальнем Востоке России, но и в АТР. Самый естественный путь нашего продвижения в этом направлении - приглашение партнеров, коллег, заинтересованных специалистов со всего мира на выставки, конгрессы, конференции. Мы продолжим этим заниматься. Тем более у нас есть для этого хорошие возможности - и специализированные помещения, и оборудование, которое было оставлено университету после проведения саммита АТЭС. За прошедший период нами уже получен опыт в ведении такой деятельности, и мы научились осуществлять ее не мешая учебному процессу.

Есть и еще один положительный момент. Для студентов, которых мы видим как ребят с очень высоким потенциалом, в том числе и международным, это уникальная возможность принять участие в крупных мероприятиях, пообщаться с представителями других стран.

- Мировые университеты активно развиваются в том числе и за счет того, что создают вокруг вуза инновационный пояс. ДВФУ двигается в этом направлении?

- Да, мы концентрируем свою поддержку и осуществляем формирование инновационных мероприятий по нескольким приоритетным для нас направлениям. Это новые технологические линии на предприятиях-партнерах, энергосберегающие технологии, комплексы по переработке отходов. Второй блок реализует такие направления, как пищевые технологии, биотехнологии с использованием ресурсов мирового океана. Третье направление - не столько технологическое, сколько юридическое и касается реализации прав на результаты интеллектуального труда.

Инновационная деятельность тогда успешна, когда для нее есть очевидный или прогнозируемый потребитель. Надо сказать, что у нас такой потребитель есть. Это целый ряд предприятий-партнеров, с которыми у нас налажен очень тесный контакт.

Например, в области нефтехимии мы работаем с ВНХК. В области морских технологий сотрудничаем с «Морагатинформсистемы», заводом «Звезда». В машиностроении наши партнеры - «Сименс», ОАО «Прогресс», в энергоэффективности и энергосбережении - «Шнайдер Электрикс», ОАО «РусГидро». По пищевым технологиям работаем с компанией «Ратимир».

- Студенческому самоуправлению ДВФУ всегда уделял особое внимание. Насколько эта система оказалась эффективной?

- Эта система дает очень неплохие результаты: студенты действительно участвуют в управлении и в решении вопросов, непосредственно затрагивающих их жизнь, учебу, текущую или дальнейшую работу в университете. Например, на откуп студентам мы отдали вопрос формирования стоимости проживания в общежитиях в новом кампусе.

Второй пример - участие студентов в подготовке и проведении важных для них мероприятий. Совсем недавно у нас прошла беспрецедентная для России встреча ректоров университетов АТР. Параллельно встречались студенты из разных вузов - молодые лидеры региона. Это мероприятие студенты провели сами.

Принимают участие студенты и в обсуждении вопросов по начислению дополнительных стипендий, входят в состав конфликтной комиссии. Меня это очень радует - я принимаю не персональное решение по целому ряду вопросов, а коллегиальное, учитывающее позицию молодежи.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.