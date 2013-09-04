Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке ученые ДВО РАН требуют отправить Ливанова и Голодец в отставку за ложь
Во Владивостоке ученые ДВО РАН провели митинг против законопроекта о реформе РАН и проголосовали за отставку ее инициаторов.
Митинг прошел 4 сентября на Привокзальной площади Владивостока. Собраться на главной площади в центре города, как просили организаторы, ученым и их сторонникам не удалось.
В конце июня 2013 года Правительство РФ вынесло на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», всколыхнув дискуссию на тему «Для чего нужна наука». Последовавшая волна митингов прошла по всем российским регионам, где действуют отделения РАН. Ученые ДВО РАН повторно торопятся высказать свое мнение о предлагаемой реформе РАН, ведь всего через неделю ожидается третье чтение упомянутого закона.
Инициаторы законопроекта обвиняют руководителей научных организаций в том, что они погрязли в управлении имуществом.
- Все эти разговоры – спекуляция, - отвечает на обвинения Президент ДВО РАН Валентин СЕРГИЕНКО. - Деньги, которые мы получаем от аренды имущества составляют менее 1% наших доходов, 17% мы зарабатываем на сохдоговорных работах, остальное – бюджетные средства. Наоборот, нам приходится бороться с чиновниками, которые пытаются управлять нашим имуществом, нарушая закон. Трудно перечислить все минусы принятия этого закона. Мы только залечили потери, понесенные наукой в 90-х годах. Реформа для Дальневосточного отделения будет последней каплей.
Во Владивостоке на митинге принята резолюция, призывающая отложить принятие этого закона, а разработку стратегии развития науки и научно-технической деятельности в России провести с участием академического сообщества и широкого круга экспертов. Министра образования и науки Дмитрия ЛИВАНОВА и зам. председателя правительства Ольгу ГЛОДЕЦ предложено отправить в отставку за предоставление правительству и депутатам Госдумы ложной информации о состоянии академии наук в России.
Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Турдом какой-то
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Провал резидентов
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Вышли из строя
- Катамаран "Пингвин" соединит Сахалин и Японию
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
Был "Обороносервис", теперь будет "Наукасервис", чему удивляться? Идет планомерное уничтожение РОССИИ