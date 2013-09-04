Во Владивостоке ученые ДВО РАН требуют отправить Ливанова и Голодец в отставку за ложь

Во Владивостоке ученые ДВО РАН провели митинг против законопроекта о реформе РАН и проголосовали за отставку ее инициаторов.

Митинг прошел 4 сентября на Привокзальной площади Владивостока. Собраться на главной площади в центре города, как просили организаторы, ученым и их сторонникам не удалось.

В конце июня 2013 года Правительство РФ вынесло на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», всколыхнув дискуссию на тему «Для чего нужна наука». Последовавшая волна митингов прошла по всем российским регионам, где действуют отделения РАН. Ученые ДВО РАН повторно торопятся высказать свое мнение о предлагаемой реформе РАН, ведь всего через неделю ожидается третье чтение упомянутого закона.

Инициаторы законопроекта обвиняют руководителей научных организаций в том, что они погрязли в управлении имуществом.

- Все эти разговоры – спекуляция, - отвечает на обвинения Президент ДВО РАН Валентин СЕРГИЕНКО. - Деньги, которые мы получаем от аренды имущества составляют менее 1% наших доходов, 17% мы зарабатываем на сохдоговорных работах, остальное – бюджетные средства. Наоборот, нам приходится бороться с чиновниками, которые пытаются управлять нашим имуществом, нарушая закон. Трудно перечислить все минусы принятия этого закона. Мы только залечили потери, понесенные наукой в 90-х годах. Реформа для Дальневосточного отделения будет последней каплей.

Во Владивостоке на митинге принята резолюция, призывающая отложить принятие этого закона, а разработку стратегии развития науки и научно-технической деятельности в России провести с участием академического сообщества и широкого круга экспертов. Министра образования и науки Дмитрия ЛИВАНОВА и зам. председателя правительства Ольгу ГЛОДЕЦ предложено отправить в отставку за предоставление правительству и депутатам Госдумы ложной информации о состоянии академии наук в России.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.RU, Владивосток.