Во Владивостоке ученые и академики протестуют против реформ

Cотрудники Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) в среду вышли к памятнику Ленина на привокзальной площади на митинг против законопроекта о реформе академии наук. По данным организаторов, в митинге приняли участие около 1 тыс. человек.

Среди митинговавших - сотрудники академических институтов, учреждений социальной среды ДВО РАН, Совет молодых ученых, представители отраслевых крайкомов профсоюзов Приморья.

"Мы требуем отмены законопроекта. Он вреден для науки и страны. Мы настаиваем на диалоге с чиновниками, чтобы определить вектор реформ", - заявил с трибуны председатель ДВО РАН, академик Валентин СЕРГИЕНКО.

По его словам, что РАН не выступает против изменений. Ученые не согласны с предлагаемыми методами реформ.

По итогам митинга собравшиеся приняли резолюцию, которая будет направлена руководству страны, главе РАН, депутатам Госдумы.

В резолюции ученые требуют отложить принятие закона, сохранить подведомственность РАН всех академических институтов и обеспечение участия научных коллективов в самоуправлении РАН, сохранить за региональными отделениями РАН статусы юридических лиц, сохранить за институтами право собственности, владения и распоряжения имуществом.

Подобный митинг сотрудники ДВО РАН уже проходил во Владивостоке в июле.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.