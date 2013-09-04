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Во Владивостоке ученые и академики протестуют против реформ

04 Сентября 2013, 13:50 | Владивосток

Cотрудники Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) в среду вышли к памятнику Ленина на привокзальной площади на митинг против законопроекта о реформе академии наук. По данным организаторов, в митинге приняли участие около 1 тыс. человек.

Среди митинговавших - сотрудники академических институтов, учреждений социальной среды ДВО РАН, Совет молодых ученых, представители отраслевых крайкомов профсоюзов Приморья.

"Мы требуем отмены законопроекта. Он вреден для науки и страны. Мы настаиваем на диалоге с чиновниками, чтобы определить вектор реформ", - заявил с трибуны председатель ДВО РАН, академик Валентин СЕРГИЕНКО.

По его словам, что РАН не выступает против изменений. Ученые не согласны с предлагаемыми методами реформ.

По итогам митинга собравшиеся приняли резолюцию, которая будет направлена руководству страны, главе РАН, депутатам Госдумы.

В резолюции ученые требуют отложить принятие закона, сохранить подведомственность РАН всех академических институтов и обеспечение участия научных коллективов в самоуправлении РАН, сохранить за региональными отделениями РАН статусы юридических лиц, сохранить за институтами право собственности, владения и распоряжения имуществом.

Подобный митинг сотрудники ДВО РАН уже проходил во Владивостоке в июле.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: наука  митинг  дво ран 



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Комментарии

  • Неедрос15:34, 04.09.2013#

    Так вы ж за едрилл и голосовали целыми институтами. . . Вот и живите с ними теперь 20 лет)))

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