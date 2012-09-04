На ж/д вокзале Владивостока заработала «Видеовесточка»

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. На вокзале Владивосток Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД» заработала услуга «Видеовесточка».

Интерактивные мультисервисные терминалы позволяют бесплатно записывать и отправлять видеописьма на мобильные телефоны и персональные компьютеры. Уведомление о получении видеописьма адресат получает по электронной почте или SMS-сообщением на мобильный телефон. Посмотреть видеописьмо можно, зайдя на сайт videoves.ru и введя пароль.

Терминалы представляют собой современные тач-панели с большим, ярким экраном, отчётливо заметным в зале ожидания. Каждый терминал обеспечивает возможность отправки до 100 видеописем в день, в том числе с использованием интерактивной видеографии (видеотекст) для пассажиров с ограничениями по слуху.

Помимо проекта «Видеовесточка» интерактивные мультисервисные терминалы предоставляют следующие бесплатные информационные услуги:

• контакты служб вокзала (дежурный по вокзалу, полиция и т.д.),

• прием видео-отзывов о работе вокзала,

• расписание поездов,

• доступ к сайту videoves.ru , для просмотра видеописьма.

Между сеансами пользователей на мониторе терминала в режиме «нон-стоп» идёт трансляция видеоролика с фотоснимками и ориентировками пропавших без вести детей.

«Золотой Рог».