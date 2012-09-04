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На ж/д вокзале Владивостока заработала «Видеовесточка»
ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября, ZRPRESS. На вокзале Владивосток Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО «РЖД» заработала услуга «Видеовесточка».
Интерактивные мультисервисные терминалы позволяют бесплатно записывать и отправлять видеописьма на мобильные телефоны и персональные компьютеры. Уведомление о получении видеописьма адресат получает по электронной почте или SMS-сообщением на мобильный телефон. Посмотреть видеописьмо можно, зайдя на сайт videoves.ru и введя пароль.
Терминалы представляют собой современные тач-панели с большим, ярким экраном, отчётливо заметным в зале ожидания. Каждый терминал обеспечивает возможность отправки до 100 видеописем в день, в том числе с использованием интерактивной видеографии (видеотекст) для пассажиров с ограничениями по слуху.
Помимо проекта «Видеовесточка» интерактивные мультисервисные терминалы предоставляют следующие бесплатные информационные услуги:
• контакты служб вокзала (дежурный по вокзалу, полиция и т.д.),
• прием видео-отзывов о работе вокзала,
• расписание поездов,
• доступ к сайту videoves.ru , для просмотра видеописьма.
Между сеансами пользователей на мониторе терминала в режиме «нон-стоп» идёт трансляция видеоролика с фотоснимками и ориентировками пропавших без вести детей.
«Золотой Рог».
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