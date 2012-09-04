На проблемном участке Владивостока появился наземный пешеходный переход

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ZRPRESS. Во Владивостоке на улице Олега Кошевого, напротив школы № 50, появился наземный пешеходный переход.

В августе рабочая группа по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС обратилась к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому с просьбой установить здесь пешеходный переход. По заключению общественности, школьникам приходилось делать крюк в 0,5 км до ближайшего перехода.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства Приморского края, 30 августа на данном участке строители установили пешеходный переход, дорожные знаки «Пешеходный переход» и нанесли разметку. В целях безопасности движения также был установлен знак, ограничивающий скорость транспорта до 40 километров в час.

По словам специалистов, до 17 сентября планируется обустроить данный участок светофорной сигнализацией.

Напомним, что свои предложения по дообустройству объектов саммита АТЭС рабочая группа представит Владимиру Миклушевскому в конце сентября. В свою очередь администрация края составит план действий по реализации этих предложений. Предложения, которые, по мнению рабочей группы, необходимо реализовать в первоочередном порядке, были обсуждены общественниками на встречи с губернатором две недели назад. Тогда же члены рабочей группы заявили о необходимости устройства пешеходного перехода у школы №50.

«Золотой Рог».