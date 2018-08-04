Крейсер "Варяг" станет еще более убойным

Флагман Тихоокеанского флота получит новейшее мощное вооружение

В Севастополе сейчас находится легендарный ракетный крейсер «Москва». Бывшее руководство Черноморского флота планировало отправить головное судно проекта «Атлант» на модернизацию, однако теперь его судьба весьма туманна. А вот с его собратом крейсером ТОФ «Варяг» ситуация начала проявняться.

Первоначально «Москва» должна была пройти программу ремонта как однотипный крейсер «Маршал Устинов». Однако головное судно несколько старше, и возник вопрос о целесообразности проведения таких мероприятий. Командование флота не хочет получить в использование сорокалетний, хоть и обновленный корабль.

Специалисты оборонного ведомства считают, что более оптимальный вариант связан с еще одним представителем проекта «Атлант» – с крейсером «Варяг», который в настоящий момент находится на Тихоокеанском флоте. Более «молодой» корабль может пройти программу модернизацию, итогом которой станет резкое усиление боевой мощи корабля.

Капитан 1 ранга запаса Василий Алексеевич Дандыкин считает, что крейсер «Москва» является во истину легендарным флагманом Черноморского флота. Эксперт в интервью корреспондентам портала «ПолитРоссия» рассказал, что этот корабль использовался практически во всех крупных соединениях отечественного флота.

«"Москва" прошла все стадии ремонта. Однако крейсер, выйдя из Николаева, по сути, не вылезал из морей почти 20 лет, при этом заходив и в Индийский, и в Атлантический, и в Тихий океаны, то есть отработал свое по полной схеме. Надо смотреть состояние корпуса, систем и агрегатов. Просто порой бывает модернизация глубокая выходит дороже корабля, который можно построить. Это же все считается: сколько будет стоить ремонт, сколько корабль сможет еще прослужить. Если это 2-3 года, то овчинка не стоит выделки. Бывает, что старые суда более подготовлены технически к эксплуатации, чем новые. Хотя бы "Устинов" сейчас в строю (думаю, его техническая готовность позволит ему находиться в строю не один год), так что с флагманом пока проблем нет», – заявил специалист.

Тем не менее Дандыкин считает, что командование ЧФ должно не обращать внимание на заслуги этого крейсера, учитывая лишь целесообразность такого проекта.

«Здесь решение принимает техническое управление флота. Главное, чтобы он не повторил судьбу БПК "Очакова". Здесь не должно быть никаких сантиментов. Корабль не должен быть золотым, поэтому командование флота должно принимать решение на пользу государства и народа», – резюмировал Василий Алексеевич.

Кстати, появилась также информация, что севший недавно на мель большой десантный корабль "Ослябля" ТОФ возможно будет утилизирован.

По информации флота, главные двигатели корабля заклинило. Маршевые тоже неработоспособны. Причина поломки не известна, но ясно, что это случилось из-за подсадки корабля на мель. Корабль сильно изношен, слов нет, но ТОФ сегодня не может похвастать достаточным количеством десантных кораблей. А новые, если изредка и строятся, то остаются в западных флотах. Напомним, что французский вертолетоносец типа «Мистраль» до ТОФ так и не доплыл.

Фото РИА "Новости".