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Во Владивостоке на выходных будет облачно
04 Августа 2017, 17:20 | Владивосток
Возможен небольшой дождь, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
В ближайшие двое суток фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на погоду Приморья. В крае вновь пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. На севере края вероятны сильные ливни. Температурный фон останется без существенных изменений, ночью в пределах +15…+22 °С, днем +20…+26 °С.
Во Владивостоке на выходных облачно, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха +18…+23 °С.
Фото – Примпогода.ру
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