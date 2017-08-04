Во Владивостоке на выходных будет облачно

Возможен небольшой дождь, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

В ближайшие двое суток фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать влияние на погоду Приморья. В крае вновь пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. На севере края вероятны сильные ливни. Температурный фон останется без существенных изменений, ночью в пределах +15…+22 °С, днем +20…+26 °С.

Во Владивостоке на выходных облачно, временами возможен небольшой дождь. Температура воздуха +18…+23 °С.

Фото – Примпогода.ру