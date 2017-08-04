Во Владивостоке на выходных ограничат движение

Проезд будет закрыт по улице Батарейная, сообщает Деловая газет «Золотой Рог».

Ночью 3 августа в 22 часа до 7 августа сотрудники Госавтоинспекции закроют для проезда автомашин дорогу рядом со Спортивной набережной. Ограничения движения связанно с проведением музыкального фестиваля «V-Rox».

Ограничено движение будет по улице Батарейная: от перекрестка улиц Батарейная - Западная до дома № 2 по улице Батарейная. На этом участке будут дежурить инспекторов ДПС, объезд будет осуществляться по улицам: Батарейная, Пограничная, Западная.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю, автотранспорт припаркованный в этом районе с нарушением ПДД РФ будет эвакуирован.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток