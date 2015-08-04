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Владивосток поборол тьму
Сегодня трудно представить себе современные мегаполисы без яркой ночной иллюминации. Это обязательный элемент образа больших городов и еще один фактор привлекательности для людей. Визитка ночного Владивостока сегодня - «горящие» магистрали, светящиеся фонтаны, архитектурная подсветка домов и многое другое. Подробности в материале газеты «Золотой Рог»:
Так, контурная архитектурная подсветка во Владивостоке создает яркий облик ночного города, она подчеркивает особенности рельефа приморской столицы. С помощью плавных переходов света от ярких к более спокойным элементам особый колорит приобретают многие здания, среди которых ростральная колонна, здание почтамта на привокзальной площади, Покровский храм, здание «Серой лошади» и ряда зданий, являющихся памятниками архитектуры. А яркие контуры зданий в центре города и на Чуркине отражаются в воде бухты Золотой Рог, дополняя подсветку мостов.
Еще одно украшение ночного Владивостока - его фонтаны, которые подсвечены всеми цветами радуги. Это главный «поющий» фонтан на набережной Спортивной гавани, фонтанный комплекс на улице Адмирала Фокина, шесть каскадов водопада и фонтан на Университетской набережной острова Русский - все водные композиции приморской столицы также оформлены художественной подсветкой.
Среди необычных светящихся элементов города: 80 самых высоких деревьев на проспекте 100-летия Владивостока, в районе «Фабрика Заря», которые засветились зелеными и желтыми цветами в прошлом году, также в 2014 году на Спортивной набережной Владивостока появились новые высокие антивандальные фонари.
Говоря о ночном Владивостоке, нельзя не упомянуть о сотнях стробоскопов, которые зажигаются каждый вечер на городской телевышке.
А МУПВ «ВПЭС» продолжает установку новых опор освещения во Владивостоке. Сейчас работы ведутся по улицам: Гульбиновича, Черемуховая, Буковая, Борисенко. К осени здесь заработают светильники - с новыми линиями для передачи электроэнергии и энергосберегающими лампами.
Параллельно этим работам специалисты Владивостокского предприятия электрических сетей прокладывают кабельные линии на трассе Седанка – Патрокл и проводят в установленных несколько лет назад фонарях замену неработающих ламп на новые. Работы ведутся и на двух других городских объектах: новое освещение появится в парке Победы на проспекте 100-летия Владивостока и на мемориале «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной.
В этом году силами «ВПЭС» новые опоры освещения установлены на улицах Суханова и Уборевича(158 штук), на набережной Спортивной гавани (25 шт.), на Корабельной набережной (8 шт.). Все эти фонари выполнены в едином стиле, из чугуна и с энергосберегающими лампами. Кроме того, силами предприятия в этом году новой архитектурной подсветкой дополнены те дома, которые видны с Некрасовского путепровода. Световые акценты появились на 35 многоэтажках по улицам Жигура, Котельникова, Баляева, Толстого.
Сегодня Владивосток освещают порядка 45 тысяч фонарей, тогда как в 2008 году их было меньше трех тысяч. Во всех светильниках используются энергосберегающие лампы. Работы по освещению приморской столицы городскими властями будут продолжены.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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