Трансокеанский лайнер "MS Ocean Dream" пришвартовался во Владивостоке в полном тумане (Фоторепортаж)

Сегодня, 4 августа, у причала морского вокзала во Владивостоке пришвартовалось одно из известных круизных судов мира - трансокеанский лайнер «MS Ocean Dream» («Мечта океана). Как сообщил корреспондент газеты «Золотой Рог», судно пришвартовалось около 8 часов утра.

В столице Приморья находящихся на борту «MS Ocean Dream» туристов, которые прибыли преимущественно из стран Азии, ждет насыщенная экскурсионная программа, частью которой станет знакомство с уникальными мостами, кампусом Дальневосточного федерального университета, фортами Владивостокской морской крепости и другими историческими и современными объектами.

К 12.00 желающих поехать на экскурсии гостей развезли по многочисленные туристические автобусы. А тех, кто вместо экскурсии решил проникнуться колоритом столицы Приморья самостоятельно прямо у трапа поджидают балалайки и шапки ушанки. Предприимчивые продавцы безделушек готовы на любые проявления дружбы, чтобы сбыть свой товар.









Напомним, это – второй в нынешнем году заход во Владивосток теплохода с иностранными туристами на борту. Первым, напомним, было в мае круизное судно «Nippon Maru» («Японское море») с иностранными туристами, которые совершали «экологический круиз» знакомства с Уссурийской тайгой и ее обитателями.

Покинет наш город лайнер сегодня вечером, 4 августа, в 19 часов.





А уже в ближайшую субботу, 8 августа, к причалу Владивостокского морского вокзала пришвартуется одно из крупнейших круизных судов мира - трансокеанский лайнер «Diamond Princess» («Бриллиантовая принцесса»). Это будет его восьмой заход во Владивосток за последние шесть лет.

Справка. Круизный лайнер «MS Ocean Dream» построен на верфях Дании в 1982 году. В 1998 и в 2007 годах судно прошло реконструкцию и модернизацию. Его длина – 205 метров, ширина – 29 метров, крейсерская скорость – 21 морской узел.

На 11 палубах с восемью лифтами «MS Ocean Dream» находятся 514 комфортабельных кают, среди них – 12 роскошных Suite с балконами. В них могут размещаться 1 350 пассажиров, их обслуживают 550 членов команды лайнера.

На судне множество развлечений самого высокого уровня, несколько ресторанов с изысканной кухней, бассейны, джакузи, солярии на открытых палубах, фитнес-центры, театр, казино, кинозал, библиотека, магазины.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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