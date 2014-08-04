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Нефтяную пленку на Шаморе активно фотографируют иностранные туристы

04 Августа 2014, 12:20 | Владивосток

Как сообщили «ЗР» читатели, на бухте Шамора вновь замечены нефтяные разливы. При купании ощущается липкий налет, а у берега при отливе волны ясно видна радужная пелена. Власти на проблему никак не реагируют, поэтому жители города обсуждают ее в социальных сетях.

«Кто-нибудь был сегодня на Шаморе, нефть ушла? Вчера вечером было так», - пишет житель Владивостока в одной из популярных социальных сетей и прилагает эту фотографию с пляжа.


 

Напомним, за последние пару недель маслянистые пленки были замечены приморцами на о. Русский, мысе Кунгасный, бухтах Лазурная и Ливадия. По мнению экспертов - это суда, стоящие в акваториях, массово производят слив льяльных вод в море.

По сообщениям очевидцев, в воскресенье приехавшие на автобусах с тур группами граждане Китая купаться не рискнули, но зато активно фотографировали эти радужные разводы.

Похоже, в Приморье подобные вещи становятся нормой и именно купанием в нефтепродуктах край собирается привлекать иностранных туристов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: нефть  льяльные воды  экология  розлив  загрязнение окружающей среды 



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Комментарии

  • Псевдоним12:31, 04.08.2014#

    Как после этого относиться нормально к властям города?

  • Псевдоним12:40, 04.08.2014#

    А вы за них продолжайте голосовать)))

  • Псевдоним13:03, 04.08.2014#

    Не забудьте проголосовать за Миклушевского

  • Псевдоним13:05, 04.08.2014#

    А, что прокуратура молчит?

  • Псевдоним13:15, 04.08.2014#

    А прокуратура, как истинная Фемида, - с повязкой на глазах. . ничего не видит((

  • Fyjybvyj13:29, 04.08.2014#

    Слепой царь, слепые подданные.

  • Житель Находки13:52, 04.08.2014#

    На выходные похоже все поехали в Ливадию - обратная пробка в сторону Вл-ка была оч. большая. А краевым властям стоит наконец призадуматься с выбором места под ВНХК- падь Елизарова - наихудшее место - это прям напротив пляжей Ливадии и Волчанцов - иначе после строительства(- здравствуй нефтяная пленка и там!!!) отдыхать и купаться можно будет только в Хасанском районе - ДА И ТАМ Мазута!!!

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