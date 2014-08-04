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Нефтяную пленку на Шаморе активно фотографируют иностранные туристы
Как сообщили «ЗР» читатели, на бухте Шамора вновь замечены нефтяные разливы. При купании ощущается липкий налет, а у берега при отливе волны ясно видна радужная пелена. Власти на проблему никак не реагируют, поэтому жители города обсуждают ее в социальных сетях.
«Кто-нибудь был сегодня на Шаморе, нефть ушла? Вчера вечером было так», - пишет житель Владивостока в одной из популярных социальных сетей и прилагает эту фотографию с пляжа.
Напомним, за последние пару недель маслянистые пленки были замечены приморцами на о. Русский, мысе Кунгасный, бухтах Лазурная и Ливадия. По мнению экспертов - это суда, стоящие в акваториях, массово производят слив льяльных вод в море.
По сообщениям очевидцев, в воскресенье приехавшие на автобусах с тур группами граждане Китая купаться не рискнули, но зато активно фотографировали эти радужные разводы.
Похоже, в Приморье подобные вещи становятся нормой и именно купанием в нефтепродуктах край собирается привлекать иностранных туристов.
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Комментарии
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Житель Находки13:52, 04.08.2014#
На выходные похоже все поехали в Ливадию - обратная пробка в сторону Вл-ка была оч. большая. А краевым властям стоит наконец призадуматься с выбором места под ВНХК- падь Елизарова - наихудшее место - это прям напротив пляжей Ливадии и Волчанцов - иначе после строительства(- здравствуй нефтяная пленка и там!!!) отдыхать и купаться можно будет только в Хасанском районе - ДА И ТАМ Мазута!!!
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