Нефтяную пленку на Шаморе активно фотографируют иностранные туристы

Как сообщили «ЗР» читатели, на бухте Шамора вновь замечены нефтяные разливы. При купании ощущается липкий налет, а у берега при отливе волны ясно видна радужная пелена. Власти на проблему никак не реагируют, поэтому жители города обсуждают ее в социальных сетях.

«Кто-нибудь был сегодня на Шаморе, нефть ушла? Вчера вечером было так», - пишет житель Владивостока в одной из популярных социальных сетей и прилагает эту фотографию с пляжа.





Напомним, за последние пару недель маслянистые пленки были замечены приморцами на о. Русский, мысе Кунгасный, бухтах Лазурная и Ливадия. По мнению экспертов - это суда, стоящие в акваториях, массово производят слив льяльных вод в море.

По сообщениям очевидцев, в воскресенье приехавшие на автобусах с тур группами граждане Китая купаться не рискнули, но зато активно фотографировали эти радужные разводы.

Похоже, в Приморье подобные вещи становятся нормой и именно купанием в нефтепродуктах край собирается привлекать иностранных туристов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.