Wi-Fi для преподавателей развернули еще в трех учебных корпусах ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ZRPRESS. Специалисты Департамента информационных технологий ДВФУ протестировали и запустили специальную беспроводную сеть для преподавателей DVFU-WIFI еще по трем адресам: ул. Уборевича, 25; ул. Алеутская, 61а; ул. Сахалинская, 3в. Напомним, что уже практически все корпуса Дальневосточного федерального университета, расположенные на материке, охвачены сетью Wi-Fi.

Как отмечают в Департаменте информационных технологий ДВФУ, сеть Wi-Fi для сотрудников и преподавателей обеспечивает доступ к внутренним ресурсам сети ДВФУ без ограничений по скорости, а также позволяет работать с корпоративными приложениями – СЭД Directum, 1С, Lotus и другими.

Чтобы получить доступ к сети DVFU-WIFI, необходимо активировать аккаунт в сервисе идентификации. После активации станет доступна авторизация в беспроводной сети DVFU-WIFI.

По возникающим вопросам или проблемам следует обращаться в службу технической поддержки ДВФУ или по телефону: 222-20-13.

«Золотой Рог».