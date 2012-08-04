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Абитуриентам ДВФУ предлагают занять койко-место

04 Августа 2012, 18:52 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ZRPRESS. 15 августа, после публикации приказа о зачислении на первый курс на бюджетные места в Дальневосточный федеральный университет, на официальном сайте вуза будет размещена специальная форма онлайн-заявки на поселение первокурсников. Причем в этом году все иногородние первокурсники получат места в кампусе университета – для них зарезервированы 2668 койко-мест. Кроме того, при необходимости для студентов первого курса могут быть выделены дополнительные места сверх указанного резерва.

Стоимость проживания в кампусе на острове Русском – от 2300 рублей в месяц за стандартный номер с трехместным размещением. Студентам на выбор предлагаются номера разных категорий с дифференцированной стоимостью. Причем эти цены предложила рабочая группа, в состав которой вошли студенты, проживающие во всех общежитиях ДВФУ на материке.

zrpress.ruПредседатель студенческого совета ДВФУ Юлия Субботина напомнила:

– Весной была создана рабочая группа из представителей студенческих советов общежитий ДВФУ, которая совместно с администрацией вуза разработала предложения по ценам на проживание в новом кампусе. Проанализировав услуги, которые будут в нем предоставляться, студенты приняли решение отказаться от ряда из них; например, уборка номеров изначально была предусмотрена во всех комнатах. В результате это позволило значительно снизить цену до минимальной, которая составила 2300 рублей. После этого цены были предложены на обсуждение в социальных сетях и на официальном сайте ДВФУ – студентов спрашивали, насколько стоимость их удовлетворяет. Многие ребята, особенно те, кто уже побывал на кампусе, удивились столь низким ценам! Кроме того, студенты предлагали ввести разную стоимость, потому что кто-то может и хочет позволить себе жить в люксе в одиночку. Таким образом, цены на проживание были сформированы полностью с одобрения именно студенчества ДВФУ и обязательно с учетом их предложений. Кроме того, при желании любой студент вторых-пятых курсов может остаться жить в своем общежитии на материке по прежним расценкам, – подчеркнула председатель студенческого совета ДВФУ.

zrpress.ruЖилые номера в новом кампусе на острове Русском полностью меблированы, в каждом номере отдельный санузел с ванной. В стоимость проживания студентов в кампусе включены: безлимитное пользование всей спортивной инфраструктурой кампуса (фитнес-центрами, тренажерными залами, бассейнами, баскетбольными и волейбольными площадками, теннисными кортами и т.д.); обеспечение безопасности (охрана); еженедельная смена постельного белья; пользование внутренним транспортом (автобусы по кампусу).

Начальник отдела внеучебной работы со студентами Департамента молодежной политики ДВФУ Игорь Филиппов, возглавлявший группу по оптимизации стоимости общежитий в кампусе на Русском острове, отмечает, что результаты их работы обсуждались открыто. Кроме того, для студентов вторых-пятых курсов предусмотрена оплата расходов на переезд: те учащиеся, которые переселяются в новые общежития из старых, получат по 3000 рублей «подъемных».

zrpress.ru– Деньги могут быть использованы по усмотрению студента, – сообщил Игорь Филиппов. – А для перевозки вещей из общежития в новый кампус ДВФУ предоставит бесплатный транспорт. Кроме того, в новом студенческом городе будут организованы около полутора тысяч рабочих мест в сфере обслуживания и инфраструктуры (управляющая компания, банки, объекты торговли и социально-бытового обслуживания, телекоммуникации, сфера питания). Приоритет при предоставлении работы будет безусловно у студентов, проживающих в кампусе, – резюмировал начальник отдела внеучебной работы со студентами Департамента молодежной политики ДВФУ.

Кроме того, напомним, что абитуриенты, набравшие суммарно по результатам трех вступительных экзаменов 200 баллов и более, которые будут зачислены с 1 сентября 2012 года в список студентов ДВФУ по очной форме обучения на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, становятся победителями конкурса «высокобалльников». А это значит, что уже с первого семестра эти ребята будут получать повышенную стипендию – 3600 рублей. Кроме того, первокурсникам-«высокобалльникам» из других регионов России, поступившим в ДВФУ, университет оплатит стоимость проезда до Владивостока.

Информация о сроках поселения в общежития на материке и в кампус на острове Русском будет размещена на официальном сайте ДВФУ.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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