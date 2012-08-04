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Синоптики обещают на выходные во Владивостоке дожди
ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ZRPRESS. В конце недели погодные условия в Приморском крае определяет поле повышенного давления. Антициклон, установившийся на юге Охотского моря не сдает своих позиций, в связи с чем в прибрежных районах Приморья по-прежнему сохраняется низкая облачность и невысокий температурный фон.
В выходные дни погодные условия в Приморье будут определять фронтальные разделы циклона, который смещается с северо-восточных провинций Китая.
В субботу, 4 августа, местами в крае пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы ожидается +15...+20ºС, на севере Приморья и местами в восточных районах +9...+14ºС, днем воздух прогреется до +23....+28ºС,на побережье +17...+22ºС.
В воскресеньев Приморье местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон ночью останется без изменений. Фон дневных температур повысится на 2-4ºС.
В субботу во Владивостоке ожидается облачная погода, высока вероятность небольшого дождя. Температурный фон повысится на 2-3°C. В ночь на воскресенье ожидается небольшой дождь, днем облачно с прояснениями, возможен дождь кратковременного характера. Температура воздуха составит +20...+22ºС, при прояснении до +25ºС, сообщает пресс-служба Примгидромета.
«Золотой Рог».
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