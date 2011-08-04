Ядерная и радиационная безопасности Дальнего Востока будет под контролем

Дальневосточный научно-образовательный центр ядерной и радиационной безопасности (ДВНОЦ ЯРБ) будет создан на базе ДВФУ. В зону ответственности центра войдут все субъекты федерации Дальнего Востока, также планируется сотрудничество со странами АТР. Цели, задачи и особенности работы будущего центра обсудил 3 августа в ходе совещания ректор ДВФУ Владимир Миклушевский с представителями делегации Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук.

Решение о создании подобного центра возникло не случайно. Как отметил заместитель директора по инновациям и стратегическому развитию Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН Владимир Пономарев, страны-соседи российского Дальнего Востока активно развивают у себя ядерную энергетику, при этом не обходится без техногенных катастроф — достаточно вспомнить события в Японии, произошедшие в марте этого года.

— Поэтому мы предлагаем первые практические задачи центра связать с решением тех проблем, с которыми столкнулся регион после аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии, с их возможными последствиями. Есть предложение детально проработать этот вопрос за оставшееся до проведения Саммита АТЭС во Владивостоке время, и представить на нем конкретные практические результаты, — предложил Владимир Пономарев.

Будет у работников центра и немало других забот. Так, специалисты НОЦ будут анализировать состояние ядерной и радиационной безопасности на ядерно- и радиационно-опасных объектах Дальнего Востока России; исследовать распространение и миграцию радионуклидов на ядерно- и радиационно-опасных объектах, разрабатывать новые технологии обращения с радиоактивными отходами с учетом особенностей прибрежных зон расположения ядерно- и радиационно-опасных объектов Дальнего Востока России; готовить предложения по минимизации опасных последствий обращения с радиоактивными отходами и отходами ядерного топлива. Кроме того, одна из важнейших задач центра — подготовка молодых специалистов и повышение квалификации нынешних работников отрасли.