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«Паллада» на подходе к порту Виктория

04 Августа 2011, 15:31 | Владивосток

Экипаж и курсантский состав УПС «Паллада» готовятся к заходу в третий пункт экспедиционного маршрута – канадский порт Виктория. Здесь учебное судно пробудет до 8 августа.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Дальрыбвтуза, сейчас парусник находится в территориальных водах Канады, а рано утром 5 августа пришвартуется к причалу в центре Виктории. Здесь по плану «Паллада» проведет трое суток, в течение которых курсанты смогут познакомиться с городом и сами примут гостей. 8 августа «Паллада» направится в следующий порт – Сиэтл (США).

Во время переходов курсанты Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета и Камчатского государственного технического университета постигают морскую науку, ведь учебный рейс – это уникальная возможность будущим судоводителям, судомеханикам, электромеханикам и рефмашинистам в условиях океанического плавания получить практический опыт.

Во время плавания все они задействованы в судовых работах. Будущие судоводители проходят практику на мостике, а механики – в машинном отделении парусного судна. Дополнительно на «Палладе» им читают теоретический курс лекций по судовым системам.

Ежедневно практику в машинном отделении проходят по шесть человек – по два на каждую вахту. При этом большую часть знаний ребята могут получить и самостоятельно: в помощь учебному процессу по всему судну прикреплены бирки с названиями механизмов и агрегатов.

Приступая к работе, курсанты, в первую очередь, сдают технику безопасности, затем их знакомят с так называемым «маршрутом»: показывают устройство машинного отделения, схемы аварийных выходов. По этому «маршруту», проходящему по ключевым позициям судового механизма – запасам топлива и воды, давлению воздуха в баллонах, уровню масла в механизмах, – курсанты ежедневно сдают и принимают вахту.

Однако основная задача экипажа УПС как наставников – научить курсантов дисциплине, привить ответственность. Кроме того, для курсантского состава на судне проводят занятия по предотвращению загрязнения моря: без предварительной утилизации и регламентации в море с судна ничего не выбрасывается и не выливается.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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