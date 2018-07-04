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Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
Рекультивированный к саммиту АТЭС 2012 года полигон твердых бытовых отходов в районе бухты Горностай во Владивостоке, действовавший бессменно с 1967 года и отслуживший практически полтора срока, неприятно напомнил о себе городской власти и специалистам. Уже через год после его рекультивации под влиянием происходящих внутри саркофага процессов, его поверхность начала проседать и разрушаться.
К настоящему времени этот процесс, по мнениям экологов, достиг критического уровня. Опасность заключается в том, что объект вопреки санитарным нормам находится на самом берегу моря вблизи от популярных мест отдыха вдоль Уссурийского залива.
Известно, что на рекультивацию этой свалки было затрачено свыше 1 млрд рублей. Полученный подряд по этому объекту стал губительным для известной владивостокской Группы строительных компаний «Далта», руководитель которой Олег ДРОЗДОВ в ходе работ допустил неуместную для госконтракта рационализацию, обернувшуюся для него судебным преследованием.
Одновременно с рекультивацией прежней городской свалки эта бизнес-структура строила новый полигон и завод по переработке ТБО в районе ул. Холмистой,1. Кстати, первая очередь нового полигона уже переполнена, и это строительство сегодня тоже ждет своего продолжения, зависящего от изыскиваемых средств.
После проверки рекультивированной свалки «Горностай» в начале 2017 года работники природоохранной прокуратуры через суд обязали Администрацию Владивостока выполнить ремонт бывшего полигона. Проектную документацию по его ремонту уже сделала компания ООО «Новая архитектура», на что пошло около 1,9 млн рублей.
В преддверии ремонтных работ ООО «Экоаналитика» ведет мониторинг состояния объекта, на что в этом году выделено еще 1,2 млн рублей. Пока что этот мониторинг показывает, что ни отдыхающим, ни проживающим рядом со свалкой жителям города ничто не угрожает. Но опасность есть, ремонт необходим срочно.
Как сказала начальник отдела организации природоохранных мероприятий городской администрации Ирина ОСИНА, проектная документация на ремонт недавно передана в управление градостроительства и архитектуры города и в настоящее время ведется поиск денег на выполнение намеченных работ.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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