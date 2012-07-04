Владивостокский роддом № 2 приглашает на праздник

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля, ZRPRESS. 5 июля 2012 года в 12.00 в женской консультации по адресу ул. Светланская, 105 состоится праздничное мероприятие в рамках акции «Подари мне жизнь».

В программе праздника: встреча с представителями церкви, работниками ЗАГСа Ленинского района, лекция клинического психолога, круглый стол по вопросам контрацепции и планирования семьи, а также памятные подарки для всех участников праздника.

Администрация КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 2» сообщает, что 6 июля 2012 года в 13.00 в родильном доме состоится торжественная выписка новорожденных, родившихся в День города. В программе мероприятия участие представителей ЗАГСа Первомайского района, поздравление мам и малышей, членов их семей, а также вручение памятных подарков.

Администрация роддома № 2 от всей души поздравляет Наталью Ивановну и Игоря Сергеевича Пушкаревых с рождением сына. Сотрудники родильного дома желают малышу и родителям крепкого здоровья и благополучия.

Кстати, 5 июля, в актовом зале администрации Первореченского района города Владивостока (ул.Ильичёва, 15, 2 этаж) пройдёт конференция по вопросам социальной поддержки многодетных семей. В ходе встречи специалисты управления по исполнению программ по поддержке населения, управления муниципальной собственности администрации Владивостока, а также департаментов образования и социальной защиты населения администрации Приморского края ответят на все вопросы многодетных родителей. Начало мероприятия в 16 часов.

«Золотой Рог».