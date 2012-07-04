Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокский роддом № 2 приглашает на праздник
ВЛАДИВОСТОК, 4 июля, ZRPRESS. 5 июля 2012 года в 12.00 в женской консультации по адресу ул. Светланская, 105 состоится праздничное мероприятие в рамках акции «Подари мне жизнь».
В программе праздника: встреча с представителями церкви, работниками ЗАГСа Ленинского района, лекция клинического психолога, круглый стол по вопросам контрацепции и планирования семьи, а также памятные подарки для всех участников праздника.
Администрация КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 2» сообщает, что 6 июля 2012 года в 13.00 в родильном доме состоится торжественная выписка новорожденных, родившихся в День города. В программе мероприятия участие представителей ЗАГСа Первомайского района, поздравление мам и малышей, членов их семей, а также вручение памятных подарков.
Администрация роддома № 2 от всей души поздравляет Наталью Ивановну и Игоря Сергеевича Пушкаревых с рождением сына. Сотрудники родильного дома желают малышу и родителям крепкого здоровья и благополучия.
Кстати, 5 июля, в актовом зале администрации Первореченского района города Владивостока (ул.Ильичёва, 15, 2 этаж) пройдёт конференция по вопросам социальной поддержки многодетных семей. В ходе встречи специалисты управления по исполнению программ по поддержке населения, управления муниципальной собственности администрации Владивостока, а также департаментов образования и социальной защиты населения администрации Приморского края ответят на все вопросы многодетных родителей. Начало мероприятия в 16 часов.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста