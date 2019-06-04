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По "делу Пушкарёва" сняли целый фильм
В июне исполнилось ровно три года с того дня, как Владивосток лишили последнего всенародно избранного мэра
Как уже сообщала газета «Золотой Рог», 1 июня 2019 года исполнилось ровно три года с того дня, как мэр Владивостока Игорь Пушкарёв арестован и доставлен в Москву в рамках уголовного дела. Расследование и судебные слушания длились почти два года. 9 апреля Тверской суд Москвы признал виновным в коррупционных преступлениях экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, а также его брата Андрея Пушкарёва и бывшего директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова.
Суд установил, что Пушкарёв воспользовался своим служебным положением и получил денежное вознаграждение в виде взятки в особо крупном размере.
Судья признал экс-главу Владивостока виновным и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Андрея Пушкарёва суд приговорил к восьми годам условно с испытательным сроком пять лет и 500 млн рублей штрафа. Андрея Лушникова - к 10 годам колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа.
В «Ютьюбе» и соцсетях сегодня набирает популярность фильм, снятый специально к очередной годовщине лишения Владивостока законно избранного мэра. Судя по опросам экспертов и жителей города, и сегодня, уже после суда, в городе мало кто верит в виновность экс-главы города.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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