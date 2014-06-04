www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Девушки в облегающих костюмах отбили часть публики у самого губернатора Приморья

04 Июня 2014, 14:41 | Владивосток

Корреспонденты Zrpress, находящиеся в кампусе ДВФУ на Русском, где сейчас проходит "Большая встреча" врио губернатора Владимира Миклушевского с жителями Приморья, журналистами и различными активистами, обнаружили в холе большое количество участников встречи (судя по бейджам), которые прогуливали столь значимое мероприятие. Причем в основном речь идет о представительного вида мужчинах, многие из которых являются руководителями разного ранга.

Причина столь прохладного отношения к политическому действу, видимо, находилась тут же – возле стойки регистрации была развернута импровизированная выставка мотоциклов и квадроциклов, на фоне которых позировали всем желающим (и со всеми же желающими) эффектные девушки в облегающих блестящих костюмах с логотипом компании «Шинтоп». Исключительно гибкие «блестяшки», конечно, на подъем приморской экономики повлиять не могли, зато настроение делегатам-мужчинам заметно улучшили.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта Shintop.Ru.

Автор: Мария Кузовлева
Теги: миклушевский  большая встреча 
   



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • угу15:55, 04.06.2014#

    знатно

  • Псевдоним16:17, 04.06.2014#

    Страшные, как мамонты! Кого они там зацепили, не понятно?

  • Псевдоним16:22, 04.06.2014#

    И не говори. Миклуха далеко не красавец.

  • fuck00:05, 05.06.2014#

    я б такую на кукан бы насадил

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru