Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Девушки в облегающих костюмах отбили часть публики у самого губернатора Приморья
Корреспонденты Zrpress, находящиеся в кампусе ДВФУ на Русском, где сейчас проходит "Большая встреча" врио губернатора Владимира Миклушевского с жителями Приморья, журналистами и различными активистами, обнаружили в холе большое количество участников встречи (судя по бейджам), которые прогуливали столь значимое мероприятие. Причем в основном речь идет о представительного вида мужчинах, многие из которых являются руководителями разного ранга.
Причина столь прохладного отношения к политическому действу, видимо, находилась тут же – возле стойки регистрации была развернута импровизированная выставка мотоциклов и квадроциклов, на фоне которых позировали всем желающим (и со всеми же желающими) эффектные девушки в облегающих блестящих костюмах с логотипом компании «Шинтоп». Исключительно гибкие «блестяшки», конечно, на подъем приморской экономики повлиять не могли, зато настроение делегатам-мужчинам заметно улучшили.
Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото с сайта Shintop.Ru.
Новости тематики
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов
знатно