Девушки в облегающих костюмах отбили часть публики у самого губернатора Приморья

Корреспонденты Zrpress, находящиеся в кампусе ДВФУ на Русском, где сейчас проходит "Большая встреча" врио губернатора Владимира Миклушевского с жителями Приморья, журналистами и различными активистами, обнаружили в холе большое количество участников встречи (судя по бейджам), которые прогуливали столь значимое мероприятие. Причем в основном речь идет о представительного вида мужчинах, многие из которых являются руководителями разного ранга.

Причина столь прохладного отношения к политическому действу, видимо, находилась тут же – возле стойки регистрации была развернута импровизированная выставка мотоциклов и квадроциклов, на фоне которых позировали всем желающим (и со всеми же желающими) эффектные девушки в облегающих блестящих костюмах с логотипом компании «Шинтоп». Исключительно гибкие «блестяшки», конечно, на подъем приморской экономики повлиять не могли, зато настроение делегатам-мужчинам заметно улучшили.

Мария КУЗОВЛЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта Shintop.Ru.