Символ Владивостока – парусник "Надежда" – отмечает 20-летний юбилей

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня, ZRPRESS. 20 лет назад, 5 июня 1992 года, над парусным учебным судном «Надежда» был поднят Государственный флаг Российской Федерации.

С этого дня парусник стал неотъемлемой частью Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, его символом и легендой. Кругосветное плавание в 2003-2004 гг. было приурочено к 200-летию подвига русских кораблей «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Первая в XXI веке кругосветка снискала «Надежде» мировую славу: участники похода доказали, что они – достойные преемники знаменитых предков.

В течение двух десятилетий парусник успешно выполняет учебные, научно-исследовательские и представительские задачи самого высокого уровня. Он достойно представляет Россию на Всемирных выставках ЭКСПО-2010 в Шанхае и ЭКСПО-2012 в Ёсу, лидирует в международных регатах, участвует в фестивалях парусных судов, проводит на своем борту престижные международные научные и политические форумы. Дальневосточный плавучий университет – ещё один уникальный проект, реализованный благодаря «Надежде». Под руководством ведущих ученых Дальнего Востока на борту судна ведется эффективная подготовка научных кадров и проводятся исследования, имеющие огромное значение для всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Не случайно над парусником вместе с государственным флагом России развеваются флаги Русского географического общества и фонда «Русский мир»: «Надежда», посетившая более двадцати стран мира, в любой из них является полномочным представителем русской науки и культуры. На её борту создан первый в России Морской центр фонда «Русский мир», открыты передвижные терминалы Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина и Русского музея.

В 2011 году парусное учебное судно «Надежда» по распоряжению Правительства России успешно выполнило первый этап представительского Тихоокеанского похода, приуроченного к саммиту АТЭС во Владивостоке. В апреле 2012 стартовал второй этап похода. Этот рейс государственной важности является для Морского университета и почетной миссией и огромной ответственностью. В течение похода реализуется целый комплекс задач, имеющих политический, культурно-просветительский, научный и обучающий характер. Судно оснащено уникальным техническим оборудованием компании «Мегафон», что позволяет «Надежде» на всем протяжении рейса иметь надежную сотовую связь, проводить занятия и видеоконференции в режиме он-лайн, а командованию университета и родителям курсантов – в любой момент определять её местонахождение и наблюдать события, происходящие на борту, в реальном времени.

В настоящее время «Надежда» следует в порт Шанхай (КНР). Командование судна, его экипаж и курсанты Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского проявляют высокий профессионализм, отличную выучку и настоящий морской характер, который лучше всяких слов гарантирует, что все задачи, поставленные перед ними, будут выполнены.

Информационный центр ОИУ МГУ.