Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае проходят учения по защите саммита АТЭС от террористов
ВЛАДИВОСТОК, 4 июня, ZRPRESS.
"Планом учения предусматривается привлечение всей группировки сил и средств края из числа силовых ведомств, органов власти и управления. План также предусматривает применение законных полномочий в полном объеме, в том числе введение временных правовых ограничений на определенных штабом территориях", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что оперативный штаб обращается к жителям края с просьбой с пониманием отнестись к необходимости проведения данных учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и проявить бдительность.
Новости тематики
- Во Владивостоке ответственный за строительство океанариума взят под стражу
- Океанариум в Приморье можно будет запустить не ранее чем через 9-12 месяцев
- Миклушевский пообещал разобраться с нечистотами во Владивостоке
- Год после саммита АТЭС во Владивостоке: Мне уже за 80, и я думала, что не увижу того, что здесь построили
- Владивосток: Год после саммита АТЭС
- Прокуратура Приморья организовала проверку моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный
- Долги "Крокус Интернэшнл" угрожают теплоснабжению ДВФУ, но не студентам и преподавателям
- Карлос Зебаллос: Мы хотим «приблизить» Владивосток к морю...
- До пуска аэроэкспресса во Владивостоке осталось 4 дня
- По 5-звездочным отелям Владивостока можно будет прогуляться
Новости раздела
- Игорь Пушкарёв: "Добро и зло всегда возвращается к тем, кто их творит..."
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Ситуация во Владивостоке потребует решения на уровне Правительства России
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Экс-мэр Владивостока: Я могу повлиять даже на председателя Конституционного суда Зорькина
- Жители пригорода Владивостока обратились к врио губернатора с открытым письмом
- У экс-мэра Владивостока нашлись союзники в Конституционном суде
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год