В Приморском крае проходят учения по защите саммита АТЭС от террористов

ВЛАДИВОСТОК, 4 июня, ZRPRESS. Силовые структуры Приморья в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012 в понедельник, 4 июня, по плану национального антитеррористического комитета начали антитеррористические учения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь управления ФСБ России по Приморскому краю Елена Никольская.

"Планом учения предусматривается привлечение всей группировки сил и средств края из числа силовых ведомств, органов власти и управления. План также предусматривает применение законных полномочий в полном объеме, в том числе введение временных правовых ограничений на определенных штабом территориях", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что оперативный штаб обращается к жителям края с просьбой с пониманием отнестись к необходимости проведения данных учений, оказывать содействие представителям правоохранительных органов и проявить бдительность.

РИА Новости.