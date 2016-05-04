Во Владивостоке вечером перекроют дороги

Сегодня в столице Приморья состоится очередная репетиция военного парада в честь 71-летия Победы. С 9 часов вечера до 12 часов ночи сотрудники ГИБДД перекроют дороги в центре города, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В среду, 4 мая, с 21:00 до полуночи сотрудники полиции ограничат движение и парковку всех видов транспортных средств по нескольким улицам краевого центра. Движение будет перекрыто на следующих участках:

— по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семёновской до пересечения с улицей 1-й Морской;

— по улице Светланской: от пересечения с улицей Лазо до пересечения с улицей Алеутской;

— по улице Уборевича: от пересечения с улицей Береговой до пересечения с улицей Семёновской;

— по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Семёновской;

— по улице Адмирала Фокина: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с Океанским проспектом.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.