Школе журналистики во Владивостоке – 50 лет

6 мая в корпусе Дальневосточного федерального университета на ул. Мордовцева, 12 в 17.00 состоится вечер, посвященный 50-летию журналистского образования на Дальнем Востоке.

Первые студенты-журналисты (пока еще вечерники и заочники) появились в ДВГУ еще осенью 1960 года, набор на очное отделение начали через год. Тогда же, осенью 1961 года, в ДВГУ была создана кафедра журналистики. Первым заведующим кафедрой стал Георгий ЛЕВЧУК.

Ее выпускники сегодня работают в средствах массовой информации во всех регионах Дальнего Востока. Немало их и в столице – в «Комсомольской правде», «Известиях», «Советском спорте», на «Первом канале» и в ВГТРК. А это уже говорит о качестве подготовки журналистов во Владивостоке.

- Георгий Эдуардович Левчук был очень требовательным преподавателем, - вспоминает директор Института массовых коммуникаций ДВФУ Валерий БАКШИН, выпускник 1971 года, - но все-таки главным в подготовке будущего журналиста он считал практику. Ведь он пришел в университет с практической журналистской работы – работал собкором газеты «Водный транспорт». Поэтому ввел за правило, чтобы первая практика студента обязательно была в районных и городских газетах, только после этого можно было получить направление в краевые и областные издания или же в Москву. Я после первого курса уехал на Сахалин в свою родную «Молодую гвардию» - областную молодежку, но Левчук настоял – и после второго курса практику проходил в Пограничном.

Именно при Левчуке сформировались специфические черты дальневосточной школы журналистики, ориентированной прежде всего на практическую подготовку студентов. Сергей КРИВШЕНКО, Игорь ИЛЮШИН, Валерий ТЕПЛЮК и другие руководители кафедры, сами опытные журналисты, также ориентировались прежде всего на творческую направленность обучения студентов. В 1986 году в ДВГУ был создан единственный до сих пор на Дальнем Востоке факультет журналистики, на базе которого в 2000 году появился Институт массовых коммуникаций. Сейчас в ИМК ДВФУ пять кафедр, почти тысяча студентов, среди которых - будущие журналисты, пиарщики, издатели, полиграфисты и дизайнеры компьютерной графики.

Однако уже осенью в ДВФУ не будет ни ИМК, ни факультета журналистики – в университете начнется внедрение новой вузовской структуры.

- Нынешний Институт массовых коммуникаций, за исключением полиграфистов и издателей, войдет в состав Школы гуманитарных наук, одной из девяти школ Дальневосточного федерального университета, - рассказывает Валерий Бакшин. – Были разные предложения, но ректор университета Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ согласился с предложением ученого совета института, и на базе ИМК будет создана единая кафедра массовых коммуникаций, в состав которой войдут также преподаватели кафедры массовых коммуникаций ДВГТУ и кафедры рекламы и связей с общественностью ВИМО ДВГУ. Тем самым мы сохраним творческую специфику подготовки журналистов, пиарщиков и издателей. Кафедра, конечно, будет большая – более 40 преподавателей, но я убежден, что это лучшее решение. Приоритетной специальностью на кафедре останется, естественно, журналистика.

Досье "ЗР"

3 и 5 мая специально для студентов третьего и четвертого курсов факультета журналистики будет проведена встреча с Эми ЭЙСМАН, редактором газеты USA Today и профессором Школы массовых коммуникаций Американского университета в Вашингтоне (округ Колумбия). 4 мая состоится семинар «Актуальные проблемы современной региональной журналистики». С российской стороны основным докладчиком выступит Владимир МАМОНТОВ – наиболее известный выпускник дальневосточной школы журналистики, бывший главный редактор газеты «Комсомольская правда», президент редакции газеты «Известия», действующий член Академии телевидения России и Академии прессы. 6 мая состоится круглый стол представителей журналистского образования ДВ «Развитие журналистского образования на Дальнем Востоке» и вечер встречи с выпускниками факультета журналистики разных лет.