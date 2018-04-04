Десятая юбилейная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show X

Спортивные и развлекательные мероприятия в рамках юбилейного события доступны всем желающим

В самом разгаре активная подготовка к Юбилейной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show X. Напомним, что она пройдет с 18 по 20 мая 2018 года. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона. В этом году мероприятие так же является одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума.





Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

По традиции в программу Vladivostok Boat Show будут включены демонстрация, тест-драйвы и продажа водомоторной техники, а также яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров, спортивные события. Юбилейная выставка катеров и яхт обещает быть незабываемой!

Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет себе занятие по интересам!





Виктория Кидяева, Исполнительный директор мероприятия: “В прошлом году Vladivostok Boat Show запомнился гостям фестивалем водных видов спорта. По просьбам постоянных участников события мы решили не отступать от традиции и в этом году сделать фестиваль еще насыщеннее и интересней. В программе фестиваля предполагаются любительские соревнования на аутрингерах и sup-досках, регаты. В соревнованиях которых может принять участие любой желающий. Опыт не обязателен! Всему научим!”.

Сергей Мудров, участник регаты “Гонка под парусом - 2017”: “Я думаю, каждый из нас с детства мечтал выйти в море под парусом, рисовал парусники на бумаге и запускал бумажные кораблики.





Мечты сбываются! Благодаря команде профессиональных яхтсменов в нашем морском городе стала уже ежегодным событием любительская регата «Гонка под парусом».

Это возможность каждого жителя или гостя города получить море эмоций, впечатлений и почувствовать себя настоящим морским волком.

Я участвую в регате уже не первый год и каждый раз это затягивает все больше и больше. Начиная без всяческих навыков, уже за одну гонку ты получаешь базовый набор знаний по управлению парусной яхтой.

Это стоит попробовать!





После любительских регат хочется большего, и в прошлом году я уже смог поучаствовать в профессиональной регате и побороться за Кубок 7 Футов.

Теперь у меня появилась еще одна цель - парусная яхта!”.

Екатерина Демина, участник регаты “Гонка под парусом - 2017”: Вообще, все то, что экстремального я пробовала в жизни, в том числе парус, это исключительно из жажды нового и полного доверия мужчине. Если нет рядом того, кому я могу довериться с завязанными глазами, я не пойду. Так было с прорубью, с мотоциклом, с вертолетом, с яхтой.... И, скорее всего, это не финал. В этом году, если соберем достойную команду, скорее всего буду участвовать! Эмоции - незабываемые!”.

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.





Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

VladivostokBoatShow – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2017 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 7000 человек.