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В ДВФУ стали известны имена стипендиатов фонда Владимира Потанина
ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля, ZRPRESS. Ими стали 30 студентов, которые показали лучшие результаты в двух этапах конкурсного отбора.
– В прошлом году у нас было 20 победителей. Но уже тогда мы решили, что пересмотрим квоты, – рассказал директор программ фонда Потанина Игорь Юшин. – В этом году победителей – 30 человек. Также в этот раз нашим партнером стал «Росбанк», который выделил свою специальную премию. Ребята прекрасно справились с заданиями, и я поздравляю их с победой. ДВФУ участвует в нашем конкурсе с самого начала, уже в течение 12 лет (тогда это были ДВГУ и ДВГТУ). Размер наших стипендий постоянно увеличивается. Сейчас это четыре тысячи рублей в месяц. И я думаю, что это еще не предел, – заключил Игорь Юшин.
Стипендиатом «Росбанка» стала студентка Школы Экономики и менеджмента ДВФУ Юлия Малышенкова, сообщает пресс-служба ДВФУ.
– Я уже четвертый раз участвую в конкурсе на получение потанинской стипендии, – рассказал студент пятого курса Инженерной школы ДВФУ, трехкратный победитель конкурса Максим Губарев. – До этого мне удалось победить на втором и третьем курсе. Опыт участия мне, конечно, очень помог. Это был мой последний шанс, и я рад, что мне удалось им воспользоваться.
Напомним, Потанинская стипендия — одна из самых престижных в России именных стипендий для студентов вузов и курсантов военных училищ, учрежденная Владимиром Потаниным (благотворительным фондом Потанина). Стипендиатами этой программы с 2000 года стали больше 12,5 тысяч студентов. Каждый год в конкурсе на получение этой стипендии участвуют 1200 студентов по всей стране.
Цель конкурса – выявить активных молодых людей, обладающих лидерскими и организаторскими качествами и умеющих нестандартно мыслить.
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