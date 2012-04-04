Во Владивостоке за последние выходные марта ледовая обстановка разительно изменилась. Ледовый покров Амурского залива вскрыт до станции Чайка, Уссурийский залив очистился ото льда.

30-31 марта северное побережье острова Русский было прикрыто достаточно широкой кромкой льда, но за выходные сильный ветер сломал лед в проливе Босфор Восточный. В Приморском крае продолжается вскрытие рек.

Что обещают синоптики жителям Приморья в апреле?

Средняя температура воздуха в апреле составит +3...+6°C. В целом температуры будут близки к норме. Ожидаемое количество осадков - ниже среднего. В середине месяца на территории юга края установится суточная температура выше +5°C, начнется период активного роста растений.

Апрель будет ветреным. Мокрый снег и грозы, метель являются привычным природным явлением в этот период.

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