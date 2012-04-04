Строительство соборной мечети во Владивостоке займёт 3 года

В связи с увеличением иммиграционного потока граждан мусульманского вероисповедания во Владивосток вопрос строительства мечети становится особо актуальным. Вместимость молитвенного дома на ул. Шепеткова, 33 недостаточна.

Ситуацию прояснил руководитель Казыятского управления мусульман Приморского края имам Абдулла ИШМУХАМЕДОВ.

- Когда и кем был открыт молитвенный дом?

- Он существует около 17 лет, его открыл мой предшественник Алимхан Магрупов. Сейчас под молитвенное помещение используется первый этаж. Помещение не удовлетворяет канонам мечети, его площадь в 5 раз меньше, чем нужна. В молитвенный дом помещается 500 человек, но сюда приходит около 1500-2000 человек. Когда не помещаются все, люди вынуждены на улице расстилать коврики, чтобы на них молиться, и на снегу и в дождь. У нас договор безвозмездного пользования зданием, последний подписан бывшим мэром Николаевым, позволяет здесь находиться до 2031 года, но помещение подлежит возвращению в фонд города с момента постройки мечети.

- Какие участки земли предлагали для строительства мечети во Владивостоке?

- Много мест выделялось и обратно забиралось и краем, и городом. На сегодня проблема с выделением земли не решена и что дальше будет, не знаем. Если у нас будет земля, то за 3 года построим. Мы изначально настроены на то, что когда мы будем получать землю, чтобы рядом не было жилых домов, потому что мусульмане не хотят конфликтов. Мы находимся в дружеских отношениях с православными людьми, верующими христианами и не хотим, чтобы строительство мечети стало проблемой для рядом живущих людей. Поэтому при выборе той земли, которую нам предложат, мы будем просить какие-нибудь лесные массивы, где нет каких-либо строений, чтобы не принести вреда местным жителям.

- Есть ли возможность у мусульман справлять праздник жертвоприношения Курбан-байрам?

- Жертвоприношение - это один из обрядов Ислама, который не является обязательным. Можно найти жертву, уехать из города и совершить свой Курбан. Основа праздника – это вспомнить о жертве, преклонить колени перед Аллахом, навестить родственников и поздравить их с праздником. В этом году люди спрашивали, где можно совершить обряд, и мы организовали два места. Отдельная территория закрыта забором, сверху натянут тент, чтобы не оскорблять чувства немусульман. Если у нас будет своя мечеть, то при ней будет огороженный хозяйственный дворик, в котором можно будет сделать жертвоприношение.

- Есть ли культурный центр, в котором желающие люди могут изучать мусульманскую культуру?

- Мы стремимся к его созданию. Его нужно сделать, потому что есть люди, которые хотят что-то узнать, но имеют внутренний барьер, то есть они не могут переступить порог мечети. А если бы был культурный центр, то люди смогли бы его посетить, почитать книги, задать вопросы.

Максим АЛЕКСЕЕВ, «Золотой Рог».