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За чистоту лесов на одной из владивостокских трасс можно спрашивать с «ТМК»
ЗАО «ТМК» ответит за чистоту лесов, прилегающих к дороге Седанка - Патрокл.
С пуском новой дороги «Седанка - Патрокл» у «ЗР» возник естественный вопрос – не постигнет ли эту дорогу участь действующих, и кто займется охраной придорожных лесов? С этим вопросом «ЗР» обратился в Управление лесным хозяйством Приморского края.
Из официального ответа ведомства следует, что данная дорога проходит по землям Седанкинского участкового лесничества и расположена в защитных лесах зоны округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей. В апреле 2011 года данный участок был передан в аренду ЗАО «ТМК», которая вела строительство дороги. Как арендатор, «ТМК» обязана следить за чистотой примыкающих к дороге опушек леса, искусственных и естественных водотоков в радиусе 50 м. Впрочем, есть надежда, что лес вдоль новой дороги останется чистым благодаря леерному ограждению и отсутствию боковых съездов.
«Золотой Рог».
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