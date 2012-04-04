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Вторую очередь комплекса ТБО во Владивостоке строить негде
Отказ строительной компании ЗАО «Востокстройсервис» от управления «Комплексом по переработке и утилизации твердых бытовых отходов во Владивостоке» грозит завершиться всероссийским скандалом.
Дело в том, что вновь возведенный и сданный в эксплуатацию в декабре прошлого года полигон твердых бытовых отходов во Владивостоке не имеет специализированного оператора. Ни краевая администрация, под чьим патронажем находится объект, ни администрация Владивостока, которой он, впрочем, не передан на баланс, не подготовили управляющей компании, которая бы занялась эксплуатацией полигона.
Ввод в строй нового полигона ТБО планировался одновременно с завершением рекультивации старой Горностаевской свалки. Реально все получилось не так: Горноставевская свалка была закрыта в конце 2010 года, а первая очередь полигона сдана в конце 2011 года. И теперь этот хронологический разрыв стал очередным поводом для разгорающегося скандала. Город не мог весь этот период не создавать мусор и, как теперь доподлинно известно, его вывозили и складывали на территорию, отведенную проектом для второй очереди нового полигона. Это уже привело к загрязнению ручья Безымянный и прилегающей морской акватории, о чем, писал «ЗР» в феврале. Но это еще не все. Сегодня выяснилось, что будущая карта полигона, предназначенная на 7 лет эксплуатации, уже практически полностью завалена мусором. И никто из специалистов не может сказать, что будет дальше. Никто не уверен, что эту неготовую карту можно будет очистить от мусора и подготовить к проектной эксплуатации. А это надо сделать в ближайшие 7 лет, в течение которых будет заполняться первая, готовая карта полигона. Деньги потрачены, а проблема не решена.
А, кроме того, с апреля полигон попросту стало некому эксплуатировать. Когда в декабре 2011 года полигон сдавался, «Востокстройсервис» попросили поэксплуатировать его в течение трех месяцев, пообещав повысить тарифы. Действующие 23 руб. за кубометр мусора были убыточны, надо было содержать штат сортировочного завода, а он составляет 200 человек, оплачивать электроэнергию и пр. Но ни в январе, ни в феврале, ни в марте тарифы подняты не были. В итоге компания понесла существенные убытки. Последней каплей стал отказ Росприроднадзора выдать «Востокстройсервису» лицензию на этот вид деятельности.
По закону, чтобы найти постоянного эксплуатанта полигона, надо проводить конкурс, участвовать в нем могут только организации, имеющие лицензию Росприроднадзора. Это во-первых, во вторых, как считают наблюдатели, потенциальный участник конкурса будет прежде всего оценивать экономическую выгоду отданного вида деятельности. А она пока убыточна. И, главное, Росприроднадзор грозит вообще никого не пустить на полигон, мотивируя это тем, что он построен не там, где надо было бы.
Вот нам и ситуация. Для сведения интересующихся сообщим, что ближайший к Владивостоку полигон в Артеме закрыт, он с некоторых пор стал создавать помехи для аэропорта. Его заменила свалка в пос. Новый в Надеждинском районе, которая в скором времени даст о себе знать, так как мусор сыпется не на подготовленный полигон, а в распадок, и, по словам очевидцев, там творится что-то ужасное.
Между тем стартовал двухмесячник по санитарной очистке Владивостока. Куда только мусор будут девать? А там начнется подготовка пляжных зон и мест массового отдыха горожан к летнему отдыху...
Надежда ВОРОНЦОВА, «Золотой Рог».
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