Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бывший мэр Владивостока решил жениться
Виктор Иванович Черепков засветился на Первом канале в программе… «Давай поженимся!».
Программа Первого канала «Давай поженимся!» в среду вызвала просто ажиотаж у жителей Владивостока. Дело в том, в качестве одного из троих женихов на шоу был приглашен экс-мэр Владивостока Виктор Иванович ЧЕРЕПКОВ. 72-летний политик и общественный деятель претендовал на руку и сердце очень многодетной 48-летней матери, которая переехала со своими детьми из центра Москвы в Калужскую область. Как поведала героиня, у нее есть и свои, и премные дети. Сразу с начала прграммы отношения у главной ведущей и героини Юлии не заладились. Однако к чести Ларисы Гузеевой она вела себя крайне корректно.
Виктор Иванович вышел третьим, грамотно и подробно ответил на все вопросы ведущих и потенциальной невесты, рассказал свою богатую биографию - и о службе на подводной лодке, и о потере супруги, и о внуках. Рассказал о том, как сын Володя его оставил без квартиры, а Гузеева, глядя в камеру, попеняла нерадивому сыну, как негоже, чтоб папка скитался по съемным квартирам. В конце интервью галантный жених подарил цветы, станцевал медленный танец с дамой сердца и подарил ей единый проездной билет, а Роза Сябитова даже посоветовала невесте выбрать Виктора Ивановича. Однако на призыв телеведущей героиня программы Юлия не откликнулась и выбрала другого жениха, которого посоветовала Лариса Гузеева.
Наблюдатели теперь недоумевают: зачем Виктор Черепков понадобились эфиры Первого канала и напоминание о себе широкой публике? С трудом верится, что один из самых экстравагантных политиков страны собрался жениться, тем более на многодетной даме? Ведь в Приморье – традиционной политвотчине Черепкова - никаких громких выборов не намечается.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
- Во Владивостоке появятся два новых детских садика
Новости раздела
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
- Экс-мэр Владивостока рассказал о личном
- Экс-мэр Владивостока задал вопросы "к себе, к обществу, к власти..."
- Во Владивостоке стартовал прием заявок на премию "Есть за что!"
- Во Владивостоке установили первый умный светофор
- Конкурс на лучший дизайн-проект торговых киосков пройдет во Владивостоке
- Во Владивостоке установят памятнику первому начальнику милиции города
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Группа поддержки18:09, 09.03.2015#
Один два три- успокойсЯ и на себя взгляни со стороны, ты никогда не будешь таким бодрым и оптимистичным пройдя столько потрясений и это когда уже за семьдесят. Только и умеешь что заглядывать на чужих сынов, с твоими деточками усе в порядке? С о м н е в а ю с ь !
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
АЙ, ШАЙТАН ВИКТОР ИВАНОВИЧ