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Бывший мэр Владивостока решил жениться

04 Марта 2015, 19:19 | Владивосток

Виктор Иванович Черепков засветился на Первом канале в программе… «Давай поженимся!».

Программа Первого канала «Давай поженимся!» в среду вызвала просто ажиотаж у жителей Владивостока. Дело в том, в качестве одного из троих женихов на шоу был приглашен экс-мэр Владивостока Виктор Иванович ЧЕРЕПКОВ. 72-летний политик и общественный деятель претендовал на руку и сердце очень многодетной 48-летней матери, которая переехала со своими детьми из центра Москвы в Калужскую область. Как поведала героиня, у нее есть и свои, и премные дети. Сразу с начала прграммы отношения у главной ведущей и героини Юлии не заладились. Однако к чести Ларисы Гузеевой она вела себя крайне корректно.

Виктор Иванович вышел третьим, грамотно и подробно ответил на все вопросы ведущих и потенциальной невесты, рассказал свою богатую биографию - и о службе на подводной лодке, и о потере супруги, и о внуках. Рассказал о том, как сын Володя его оставил без квартиры, а Гузеева, глядя в камеру, попеняла нерадивому сыну, как негоже, чтоб папка скитался по съемным квартирам. В конце интервью галантный жених подарил цветы, станцевал медленный танец с дамой сердца и подарил ей единый проездной билет, а Роза Сябитова даже посоветовала невесте выбрать Виктора Ивановича. Однако на призыв телеведущей героиня программы Юлия не откликнулась и выбрала другого жениха, которого посоветовала Лариса Гузеева.

Наблюдатели теперь недоумевают: зачем Виктор Черепков понадобились эфиры Первого канала и напоминание о себе широкой публике? С трудом верится, что один из самых экстравагантных политиков страны собрался жениться, тем более на многодетной даме? Ведь в Приморье  – традиционной политвотчине Черепкова - никаких громких выборов не намечается.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: Черепков  политика  телевидение  владивосток 



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Комментарии

  • бабай19:37, 04.03.2015#

    АЙ, ШАЙТАН ВИКТОР ИВАНОВИЧ

  • Псевдоним20:39, 04.03.2015#

    странно. . . не слышал, чтобы ог разводился! а жена и сын у него точно были

  • Псевдоним20:46, 04.03.2015#

    он вдовец

  • Псевдоним20:40, 04.03.2015#

    во дает это надо видеть вот его выход http://udjo. asfet. ru/456899030/5271317/

  • Псевдоним20:45, 04.03.2015#

    Псевдониму:Жена у Черепкова была, но её уже давно нет в живых.

  • Псевдоним02:55, 05.03.2015#

    череп, мы скучаем

  • Дед Никита07:10, 05.03.2015#

    Тоже хочу жениться, надоело вялого гонять.

  • 123севдоним13:37, 09.03.2015#

    Как был клоуном неадекватом, так и остался. Даже сына заепал. , придурок. Витч привет тебе, идиоту.

  • Группа поддержки18:09, 09.03.2015#

    Один два три- успокойсЯ и на себя взгляни со стороны, ты никогда не будешь таким бодрым и оптимистичным пройдя столько потрясений и это когда уже за семьдесят. Только и умеешь что заглядывать на чужих сынов, с твоими деточками усе в порядке? С о м н е в а ю с ь !

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