Бывший мэр Владивостока решил жениться

Виктор Иванович Черепков засветился на Первом канале в программе… «Давай поженимся!».

Программа Первого канала «Давай поженимся!» в среду вызвала просто ажиотаж у жителей Владивостока. Дело в том, в качестве одного из троих женихов на шоу был приглашен экс-мэр Владивостока Виктор Иванович ЧЕРЕПКОВ. 72-летний политик и общественный деятель претендовал на руку и сердце очень многодетной 48-летней матери, которая переехала со своими детьми из центра Москвы в Калужскую область. Как поведала героиня, у нее есть и свои, и премные дети. Сразу с начала прграммы отношения у главной ведущей и героини Юлии не заладились. Однако к чести Ларисы Гузеевой она вела себя крайне корректно.

Виктор Иванович вышел третьим, грамотно и подробно ответил на все вопросы ведущих и потенциальной невесты, рассказал свою богатую биографию - и о службе на подводной лодке, и о потере супруги, и о внуках. Рассказал о том, как сын Володя его оставил без квартиры, а Гузеева, глядя в камеру, попеняла нерадивому сыну, как негоже, чтоб папка скитался по съемным квартирам. В конце интервью галантный жених подарил цветы, станцевал медленный танец с дамой сердца и подарил ей единый проездной билет, а Роза Сябитова даже посоветовала невесте выбрать Виктора Ивановича. Однако на призыв телеведущей героиня программы Юлия не откликнулась и выбрала другого жениха, которого посоветовала Лариса Гузеева.

Наблюдатели теперь недоумевают: зачем Виктор Черепков понадобились эфиры Первого канала и напоминание о себе широкой публике? С трудом верится, что один из самых экстравагантных политиков страны собрался жениться, тем более на многодетной даме? Ведь в Приморье – традиционной политвотчине Черепкова - никаких громких выборов не намечается.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.