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Виктор Марченко: Готов предоставить рабочие места для переселенцев из Украины

04 Марта 2014, 21:18 | Владивосток

По словам члена Общественной палаты Приморского края, члена Президиума ОПОРЫ РОССИИ, председателя Совета директоров Группы компаний «Зеленые листья» Виктора МАРЧЕНКО Приморский край не может оставаться безучастным к беде мирного населения, оказавшегося заложником политической обстановки.

Политическая ситуация в Украине накаляется с каждым днем, мирное население старается покинуть страну, кто-то для того, чтобы переждать конфликты, а кто-то готов и вовсе сметить свое место жительство и получить гражданство РФ.

Виктор Марченко предлагает оказать необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

«В независимости от политической ситуации мы должны оказать людям помощь. У многих из нас украинские корни, у кого-то там живут родственники. Мы не можем оставаться в стороне в сложившейся ситуации. Если люди просят о помощи, мы должны им помочь.

По последним данным уже около ста пятидесяти  тысяч украинцев покинули свою страну. С помощью добровольцев мы могли бы принять в Приморском крае тысячу и более людей, оказать им необходимую поддержку и это только на первом этапе. Далее возможна проработка программы поддержки для беженцев с Украины, в частности строительство жилья и предоставление рабочих мест, для того, чтобы люди смогли остаться в нашем регионе.

Со своей стороны я готов рассмотреть возможность предоставления рабочих мест на своих предприятиях.

Просьба всем добровольцам, у кого есть возможность разместить у себя людей или оказать какую-либо гуманитарную поддержку обращаться по электронному адресу: glh@glh.ru, с темой письма «Помощь беженцам», - заявил Виктор Марченко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: Зеленые листья  переселенцы  Украина 



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