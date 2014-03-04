Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Виктор Марченко: Готов предоставить рабочие места для переселенцев из Украины
По словам члена Общественной палаты Приморского края, члена Президиума ОПОРЫ РОССИИ, председателя Совета директоров Группы компаний «Зеленые листья» Виктора МАРЧЕНКО Приморский край не может оставаться безучастным к беде мирного населения, оказавшегося заложником политической обстановки.
Политическая ситуация в Украине накаляется с каждым днем, мирное население старается покинуть страну, кто-то для того, чтобы переждать конфликты, а кто-то готов и вовсе сметить свое место жительство и получить гражданство РФ.
Виктор Марченко предлагает оказать необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.
«В независимости от политической ситуации мы должны оказать людям помощь. У многих из нас украинские корни, у кого-то там живут родственники. Мы не можем оставаться в стороне в сложившейся ситуации. Если люди просят о помощи, мы должны им помочь.
По последним данным уже около ста пятидесяти тысяч украинцев покинули свою страну. С помощью добровольцев мы могли бы принять в Приморском крае тысячу и более людей, оказать им необходимую поддержку и это только на первом этапе. Далее возможна проработка программы поддержки для беженцев с Украины, в частности строительство жилья и предоставление рабочих мест, для того, чтобы люди смогли остаться в нашем регионе.
Со своей стороны я готов рассмотреть возможность предоставления рабочих мест на своих предприятиях.
Просьба всем добровольцам, у кого есть возможность разместить у себя людей или оказать какую-либо гуманитарную поддержку обращаться по электронному адресу: glh@glh.ru, с темой письма «Помощь беженцам», - заявил Виктор Марченко.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
Новости раздела
- Во Владивостоке послание комсомольцев 80-х не могут достать из памятника
- СМС-сообщение отправило экс-мэра Владивостока за решетку еще на три месяца
- "Еще Черепков сказал: "Все мои преемники будут на нарах". Зачем согласились быть мэром?"
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- На острове Русском потеплело
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- За пост губернатора Приморья будет биться генерал
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
- В Приморье вдвое увеличат затраты краевого бюджета на питание детей в школах
- Политика Кожемяко – не обращать внимания на политику
- Иностранные акционеры уходят из приморского банка