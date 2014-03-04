Виктор Марченко: Готов предоставить рабочие места для переселенцев из Украины

По словам члена Общественной палаты Приморского края, члена Президиума ОПОРЫ РОССИИ, председателя Совета директоров Группы компаний «Зеленые листья» Виктора МАРЧЕНКО Приморский край не может оставаться безучастным к беде мирного населения, оказавшегося заложником политической обстановки.

Политическая ситуация в Украине накаляется с каждым днем, мирное население старается покинуть страну, кто-то для того, чтобы переждать конфликты, а кто-то готов и вовсе сметить свое место жительство и получить гражданство РФ.

Виктор Марченко предлагает оказать необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

«В независимости от политической ситуации мы должны оказать людям помощь. У многих из нас украинские корни, у кого-то там живут родственники. Мы не можем оставаться в стороне в сложившейся ситуации. Если люди просят о помощи, мы должны им помочь.

По последним данным уже около ста пятидесяти тысяч украинцев покинули свою страну. С помощью добровольцев мы могли бы принять в Приморском крае тысячу и более людей, оказать им необходимую поддержку и это только на первом этапе. Далее возможна проработка программы поддержки для беженцев с Украины, в частности строительство жилья и предоставление рабочих мест, для того, чтобы люди смогли остаться в нашем регионе.

Со своей стороны я готов рассмотреть возможность предоставления рабочих мест на своих предприятиях.

Просьба всем добровольцам, у кого есть возможность разместить у себя людей или оказать какую-либо гуманитарную поддержку обращаться по электронному адресу: glh@glh.ru, с темой письма «Помощь беженцам», - заявил Виктор Марченко.