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Во Владивостоке автобусный маршрут № 15К на остров Русский меняет схему движения
Управление транспорта администрации Владивостока сообщает, что в целях улучшения качества перевозок пассажиров с острова Русский до центральной части Владивостока меняется путь следования короткого маршрута №15К «ДВФУ – Фуникулер».
Теперь автобусы № 15К, так же как и автобусы маршрута № 15, будут осуществлять движение до 1-й Речки с той разницей, что после съезда с моста через бухту Золотой Рог они будут по-прежнему заезжать на кольцо Фуникулера.
По данным ежедневного мониторинга, который проводится сотрудниками управления после запуска маршрутов через новые мостовые переходы, на маршруте №15К сложился выраженно «пиковый» пассажиропоток. Из около 300 пассажиров, которые ежедневно пользуются данным маршрутом, 90 процентов приходится на утреннее время. В течение же дня маршрут не востребован, в связи с чем было принято решение объединить его с длинным кольцевым маршрутом №15, тем самым увеличив количество подвижного состава на линии.
Общее количество автобусов в рабочие дня составит 12-14 единиц, шесть из которых будут заезжать на кольцо фуникулера. Отличить автобусы можно по трафаретам-указателям маршрута, расположенным на лобовом и боковом стеклах автобусов: на автобусах маршрута №15К указано, что они едут через фуникулер и далее со всеми остановками, сообщает пресс-слудба администрации Владивостока.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Сделайте отстановку между тоннелем и мостом либо все 15тые пустите ч/з фуникулёр, вообще поражает наше управление транспорта своей работой )))