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Во Владивостоке автобусный маршрут № 15К на остров Русский меняет схему движения

04 Марта 2013, 10:48 | Владивосток

Управление транспорта администрации Владивостока сообщает, что в целях улучшения качества перевозок пассажиров с острова Русский до центральной части Владивостока меняется путь следования короткого маршрута №15К «ДВФУ – Фуникулер».

Теперь автобусы № 15К, так же как и автобусы маршрута № 15, будут осуществлять движение до 1-й Речки с той разницей, что после съезда с моста через бухту Золотой Рог они будут по-прежнему заезжать на кольцо Фуникулера.

По данным ежедневного мониторинга, который проводится сотрудниками управления после запуска маршрутов через новые мостовые переходы, на маршруте №15К сложился выраженно «пиковый» пассажиропоток. Из около 300 пассажиров, которые ежедневно пользуются данным маршрутом, 90 процентов приходится на утреннее время. В течение же дня маршрут не востребован, в связи с чем было принято решение объединить его с длинным кольцевым маршрутом №15, тем самым увеличив количество подвижного состава на линии.

Общее количество автобусов в рабочие дня составит 12-14 единиц, шесть из которых будут заезжать на кольцо фуникулера. Отличить автобусы можно по трафаретам-указателям маршрута, расположенным на лобовом и боковом стеклах автобусов: на автобусах маршрута №15К указано, что они едут через фуникулер и далее со всеми остановками, сообщает пресс-слудба администрации Владивостока.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: ДВФУ  дороги владивостока  о. Русский  транспорт 



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Комментарии

  • ДимКа11:19, 04.03.2013#

    Сделайте отстановку между тоннелем и мостом либо все 15тые пустите ч/з фуникулёр, вообще поражает наше управление транспорта своей работой )))

  • Псевдоним11:40, 04.03.2013#

    Нахрен нужна остановка между тоннелем и мостом??? Это проезжая часть!!Сделайте маршрут Детский Парк-Центр-ЖД Вокзал! Гарантированно будет заполнен на 100%!!!!

  • Псевдоним11:40, 04.03.2013#

    Естественно через мост!

  • 111:42, 04.03.2013#

    Нафиг это все!сделайте топливо по 60 рублей, дороги пустые, красота

  • USSR12:05, 04.03.2013#

    Ну и сделали бы его "пиковым" утром и вечером. Такая практика существует во многих городах.

  • Псевдоним16:55, 10.03.2013#

    А удобно было. Будет дальше и дольше - на Океанском вечная пробка. Вот если бы хотя бы вверх по Острякова.

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