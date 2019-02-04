Владивосток лидирует в рейтинге городов России

Ежегодное голосование проходит на сайте «Города России. Национальный выбор»

На сегодняшний день Владивосток занимает первую строчку рейтинга, набрав более 29 тысяч голосов, сообщает газета «Золотой Рог».

Всего в проекте участвуют 83 города. В тройке лидеров также находятся Пенза и Нальчик. Онлайн-голосование продлится до конца 2019 года.

Интернет-проект «Город России» – это проект всероссийского масштаба, организованный в целях поддержки национального развития и сохранения культурно-исторического наследия российских городов.

По итогам голосования 2018 года Владивосток занял второе место, уступив Владикавказу.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.