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Владивосток лидирует в рейтинге городов России
04 Февраля 2019, 11:50 | Владивосток
Ежегодное голосование проходит на сайте «Города России. Национальный выбор»
На сегодняшний день Владивосток занимает первую строчку рейтинга, набрав более 29 тысяч голосов, сообщает газета «Золотой Рог».
Всего в проекте участвуют 83 города. В тройке лидеров также находятся Пенза и Нальчик. Онлайн-голосование продлится до конца 2019 года.
Интернет-проект «Город России» – это проект всероссийского масштаба, организованный в целях поддержки национального развития и сохранения культурно-исторического наследия российских городов.
По итогам голосования 2018 года Владивосток занял второе место, уступив Владикавказу.
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Теги: владивосток города России рейтинг
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