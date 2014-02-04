Владивостокцы могут "купить" икону в иконостасе будущего храма

Возведение во Владивостоке Преображенского кафедрального собора обсудили Патриарх Кирилл и губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на встрече в московской резиденции 31 января. Владимир Миклушевский подчеркнул: «Мы прилагаем усилия, чтобы максимально ускорить строительство и завершить его в намеченные сроки. Открытия собора ждут многие жители края».

В этот же день, 31 января, во Владивостоке этой же теме – ускорить строительство кафедрального храма Приморья и помочь в сборе средств – было посвящено первое в этом году заседание Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае. По мнению председателя попечительского совета по строительству Спасо-Преображенского собора Светланы МОРОЗОВОЙ, влияние средств массовой информации поможет привлечь внимание общественности к строительству нового храма во Владивостоке, а также поспособствует притоку пожертвований. Протоиерей Приморской епархии Игорь ТАЛЬКО также рассчитывает на журналистов, чтобы создать положительный образ строящегося храма. По его информации, Владивосток – один из последних городов на Дальнем Востоке, где строительство кафедрального собора до сих пор не завершено. Даже в Магадане в прошлом году начал действовать новый кафедральный собор.

Досье "Золотого Рога"

Идея строительства кафедрального собора на центральной площади Владивостока родилась еще в конце 90-х. Но, как выяснилось, земельный участок под эту стройку уже давно приватизирован, и, чтобы вернуть его в краевую собственность, шли многолетние судебные тяжбы. Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского собора был официально зарегистрирован в конце 2010 года с целью оказания помощи в строительстве главного храма Владивостокской епархии. За 2011 г. было собрано около 6 млн руб. и на эти средства сделан проект здания и заложены сваи под фундамент. Весной 2012 г. строительство замерло, а в прошлом году работы возобновились. На глазах растут стены храма. Уже отлиты и доставлены в Приморскую епархию колокола, включая главный колокол Благовест. Сегодня пора заняться куполами и созданием иконостаса…

Как справедливо заметил председатель Общественного совета Алексей КОЗИЦКИЙ, всегда на Руси храмы строили «всем миром». «И мы готовы поддержать членов попечительского совета, которые обратились к нам за поддержкой в освещении этапов строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора», - выразил он мнение собравшихся. И экспертный совет направил обращение к средствам массовой информации с просьбой поддержать сбор народных пожертвований на строительство храма, а также призвал членов других экспертных советов поддержать их инициативу.

Как отметил вице-губернатор Приморского края Алексей СУХОВ, «необходимо также подумать над тем, как сделать процедуру внесения пожертвований предельно простой и понятной каждому жителю Приморья». Например, лично глава попечительного совета Светлана Морозова подарила кондитерам одного кафе семейный рецепт торта с условием, что 50 руб. с каждого проданного торта пойдут на строительство храма. Она сообщила, что благотворители могут оплатить «свою» икону в иконостасе – одна стоит 100 тыс. руб. А по предложению членов экспертного совета, чтобы сделать сбор средств народным, в ближайшее время в платежных терминалах будет организована специальная кнопка «Помоги храму». Но, как сообщили в Приморской епархии, уже сегодня имеются несколько доступных способов передать пожертвования.

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Так как стать храмостроителем?

1. Приобрести «именной кирпич» или оставить записку с пожертвованием на собор в любом из храмов епархии.

2. Внести пожертвование в благотворительный фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского собора.

3. Пожертвовать на собор с помощью SMS. Минимальная сумма единовременного платежа с телефона – 50 руб., через сайт - 10 руб. Абоненты Билайн, МТС, Мегафон, НТК на всей территории России могут отправить пожертования следующим образом:

1) отправить SMS на номер 1500 с текстом «оплата пробел 2066 пробел сумма». Например, «оплата 2066 100». Текст SMS вводится без кавычек;

2) или отправить SMS на номер 1500 с текстом «oplata пробел spass пробел сумма». Например, «oplata spass 100». Текст SMS вводится без кавычек;

3) или пожертвовать через сайт благотворительного проекта «Помоги-храму.рф».

После этого на мобильный телефон абонента будет отправлена SMS с реквизитами платежа. Для успешной оплаты необходимо подтвердить платеж ответным SMS.

4. Отправить пожертвование банковским переводом:

Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

ОАО АКБ «Приморье».

г. Владивосток, ИНН 2536237566, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795, р/с 40703810200002848501, КПП 253601001.

Назначение платежа: «пожертвование на строительство Преображенского собора».

Адрес для справок: 690091, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65, тел. (423) 240-22-03.

ZRPRESS.RU, Владивосток.