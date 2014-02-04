Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокцы могут "купить" икону в иконостасе будущего храма
Возведение во Владивостоке Преображенского кафедрального собора обсудили Патриарх Кирилл и губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ на встрече в московской резиденции 31 января. Владимир Миклушевский подчеркнул: «Мы прилагаем усилия, чтобы максимально ускорить строительство и завершить его в намеченные сроки. Открытия собора ждут многие жители края».
В этот же день, 31 января, во Владивостоке этой же теме – ускорить строительство кафедрального храма Приморья и помочь в сборе средств – было посвящено первое в этом году заседание Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае. По мнению председателя попечительского совета по строительству Спасо-Преображенского собора Светланы МОРОЗОВОЙ, влияние средств массовой информации поможет привлечь внимание общественности к строительству нового храма во Владивостоке, а также поспособствует притоку пожертвований. Протоиерей Приморской епархии Игорь ТАЛЬКО также рассчитывает на журналистов, чтобы создать положительный образ строящегося храма. По его информации, Владивосток – один из последних городов на Дальнем Востоке, где строительство кафедрального собора до сих пор не завершено. Даже в Магадане в прошлом году начал действовать новый кафедральный собор.
Досье "Золотого Рога"
Идея строительства кафедрального собора на центральной площади Владивостока родилась еще в конце 90-х. Но, как выяснилось, земельный участок под эту стройку уже давно приватизирован, и, чтобы вернуть его в краевую собственность, шли многолетние судебные тяжбы. Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского собора был официально зарегистрирован в конце 2010 года с целью оказания помощи в строительстве главного храма Владивостокской епархии. За 2011 г. было собрано около 6 млн руб. и на эти средства сделан проект здания и заложены сваи под фундамент. Весной 2012 г. строительство замерло, а в прошлом году работы возобновились. На глазах растут стены храма. Уже отлиты и доставлены в Приморскую епархию колокола, включая главный колокол Благовест. Сегодня пора заняться куполами и созданием иконостаса…
Как справедливо заметил председатель Общественного совета Алексей КОЗИЦКИЙ, всегда на Руси храмы строили «всем миром». «И мы готовы поддержать членов попечительского совета, которые обратились к нам за поддержкой в освещении этапов строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора», - выразил он мнение собравшихся. И экспертный совет направил обращение к средствам массовой информации с просьбой поддержать сбор народных пожертвований на строительство храма, а также призвал членов других экспертных советов поддержать их инициативу.
Как отметил вице-губернатор Приморского края Алексей СУХОВ, «необходимо также подумать над тем, как сделать процедуру внесения пожертвований предельно простой и понятной каждому жителю Приморья». Например, лично глава попечительного совета Светлана Морозова подарила кондитерам одного кафе семейный рецепт торта с условием, что 50 руб. с каждого проданного торта пойдут на строительство храма. Она сообщила, что благотворители могут оплатить «свою» икону в иконостасе – одна стоит 100 тыс. руб. А по предложению членов экспертного совета, чтобы сделать сбор средств народным, в ближайшее время в платежных терминалах будет организована специальная кнопка «Помоги храму». Но, как сообщили в Приморской епархии, уже сегодня имеются несколько доступных способов передать пожертвования.
Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Так как стать храмостроителем?
1. Приобрести «именной кирпич» или оставить записку с пожертвованием на собор в любом из храмов епархии.
2. Внести пожертвование в благотворительный фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского собора.
3. Пожертвовать на собор с помощью SMS. Минимальная сумма единовременного платежа с телефона – 50 руб., через сайт - 10 руб. Абоненты Билайн, МТС, Мегафон, НТК на всей территории России могут отправить пожертования следующим образом:
1) отправить SMS на номер 1500 с текстом «оплата пробел 2066 пробел сумма». Например, «оплата 2066 100». Текст SMS вводится без кавычек;
2) или отправить SMS на номер 1500 с текстом «oplata пробел spass пробел сумма». Например, «oplata spass 100». Текст SMS вводится без кавычек;
3) или пожертвовать через сайт благотворительного проекта «Помоги-храму.рф».
После этого на мобильный телефон абонента будет отправлена SMS с реквизитами платежа. Для успешной оплаты необходимо подтвердить платеж ответным SMS.
4. Отправить пожертвование банковским переводом:
Получатель: Фонд поддержки строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Владивостока Владивостокской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
ОАО АКБ «Приморье».
г. Владивосток, ИНН 2536237566, БИК 040507795, к/с 30101810800000000795, р/с 40703810200002848501, КПП 253601001.
Назначение платежа: «пожертвование на строительство Преображенского собора».
Адрес для справок: 690091, г. Владивосток, ул. Пологая, д. 65, тел. (423) 240-22-03.
Новости тематики
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- Экологический праздник пройдет во Владивостоке в это воскресенье
- Владивосток впервые посетит японский парусник "Kaiwo Maru"
- Жителей и гостей краевой столицы приглашают на арт-фестиваль
Новости раздела
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
- У Владивостока снова нет места для мусора
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Путину задали острый вопрос из Владивостока
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Комментарии
-
-
-
-
горожанин21:44, 04.02.2014#
, , , Игорь ТАЛЬКО также рассчитывает на журналистов, чтобы создать положительный образ строящегося ( на месте предполагаемой многоуровневой парковки !!!) храма. Сранные исусовцы всё им блабла мало ! Кстати если я приобрету(именной кирпич)и дам кому нибуть по бестолковке будет ли это считатся грехом ?
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
Попам ни копейки не дам. Лучше выкину деньги.