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Мэрия Владивостока не отвечает за уборку снега дальше Санаторной

03 Декабря 2014, 13:00 | Владивосток

Ликвидация последствий снегопада во Владивостоке продолжается. Зоны ответственности четко поделены. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в зону ответственности мэрии не вошли участок загородной трассы за ст. Санаторная и мосты Седанка-Де-Фриз и Золотой.

На официальном сайте мэрии опубликована схема зон ответственности:


 

Напомним, в социальных сетях появляются сообщения и фотографии о том, что данных участки дорог либо плохо очищены, либо не очищены совсем.

Городские власти также напоминают предприятиям и управляющим компаниям, что они обязаны своевременно очищать от снега и наледи подведомственные им территории. В случае непринятия мер по устранению последствий снегопада на вверенных территориях к ответственным лицам и организациям будут применены меры административного законодательства. Административные комиссии начали проверку уже сегодня, на нарушителей составляют протоколы и привлекают к административной ответственности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: снег  уборка  гололед  циклон  снегоуборочные машины 



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Комментарии

  • Горожанин20:19, 03.12.2014#

    Извините за нескромный вопрос, а за Санаторной у нас уже что, Уссурийск? Я , как скромный обыватель, не все понимаю.

  • Псевдоним55520:20, 03.12.2014#

    ага можно подумать город очистили хорошо. . . хорошо очистили только русский мост и более менее проспект столетия. . . все остальное максимум на тройку, а на всевозможных внутриквартильных дорогах где ездят десятки тысяч машин вообще сплошной накат, хотя убрать его можно было бы элементарно было бы желание, но уже двое суток ничего не делаеться вообще. . . отрапортовали типа все чисто

  • Псевдоним32120:28, 03.12.2014#

    сладкие речи и о досрочном завершении, мастера работают в мэрии. конечно если б приморье посетил царь всея руси, господин пушкарёв языком бы дороги вылизал.

  • Псевдоним20:37, 03.12.2014#

    О сегодня только об этом подумала, на очередном катке. И радовалась асфальту как ребенок снегу.

  • Мухомор20:55, 03.12.2014#

    А зачем нам такая мерия???

  • Псевдоним21:00, 03.12.2014#

    +10000000000000!!!!!!!!!!! Полностью с вами согласна!

  • Инквизитор21:18, 03.12.2014#

    А кто конкретно ОТВЕЧАЕТ ?!Наверно Миклуха с Путиным :)

  • Псевдоним21:19, 03.12.2014#

    Трасса Седанка-Патрокл тоже городская? А какого х*я там каток до сих пор??? Залепон в виде присыпки песочком сделали и все. . . .

  • Псевдоним21:23, 03.12.2014#

    Непонятно, чем регламентировано такое разделение, вобще то Владивосток заканчивается на Лесной Заимки, понятно почему до Санаторной , так как и на Седанке и Санаторной живет элитааа!!!. Сколько еще должно авто побится за Санаторной, чтоб засудили эту всю братву Пушкаря! Вот!

  • Псевдоним21:26, 03.12.2014#

    Мэр начинает чистить дороги только после начала сбора подписей за его отставку! А так проблемы негров шерифа не е. . . !!!

  • травмированная21:44, 03.12.2014#

    А за что у нас мэрия вообще отвечает? За одну гостевую трассу, которую мусолят с утра до вечера? О пешеходах кто-то думает в нашем городе? Ведь нет ни одного тротуара, по которому можно было бы пройти, не покалечившись. Жуть

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