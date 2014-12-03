Мэрия Владивостока не отвечает за уборку снега дальше Санаторной

Ликвидация последствий снегопада во Владивостоке продолжается. Зоны ответственности четко поделены. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в зону ответственности мэрии не вошли участок загородной трассы за ст. Санаторная и мосты Седанка-Де-Фриз и Золотой.

На официальном сайте мэрии опубликована схема зон ответственности:





Напомним, в социальных сетях появляются сообщения и фотографии о том, что данных участки дорог либо плохо очищены, либо не очищены совсем.

Городские власти также напоминают предприятиям и управляющим компаниям, что они обязаны своевременно очищать от снега и наледи подведомственные им территории. В случае непринятия мер по устранению последствий снегопада на вверенных территориях к ответственным лицам и организациям будут применены меры административного законодательства. Административные комиссии начали проверку уже сегодня, на нарушителей составляют протоколы и привлекают к административной ответственности.

ZRPRESS.RU, Владивосток.