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Мэрия Владивостока не отвечает за уборку снега дальше Санаторной
Ликвидация последствий снегопада во Владивостоке продолжается. Зоны ответственности четко поделены. Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, в зону ответственности мэрии не вошли участок загородной трассы за ст. Санаторная и мосты Седанка-Де-Фриз и Золотой.
На официальном сайте мэрии опубликована схема зон ответственности:
Напомним, в социальных сетях появляются сообщения и фотографии о том, что данных участки дорог либо плохо очищены, либо не очищены совсем.
Городские власти также напоминают предприятиям и управляющим компаниям, что они обязаны своевременно очищать от снега и наледи подведомственные им территории. В случае непринятия мер по устранению последствий снегопада на вверенных территориях к ответственным лицам и организациям будут применены меры административного законодательства. Административные комиссии начали проверку уже сегодня, на нарушителей составляют протоколы и привлекают к административной ответственности.
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Комментарии
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Псевдоним55520:20, 03.12.2014#
ага можно подумать город очистили хорошо. . . хорошо очистили только русский мост и более менее проспект столетия. . . все остальное максимум на тройку, а на всевозможных внутриквартильных дорогах где ездят десятки тысяч машин вообще сплошной накат, хотя убрать его можно было бы элементарно было бы желание, но уже двое суток ничего не делаеться вообще. . . отрапортовали типа все чисто
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Псевдоним21:23, 03.12.2014#
Непонятно, чем регламентировано такое разделение, вобще то Владивосток заканчивается на Лесной Заимки, понятно почему до Санаторной , так как и на Седанке и Санаторной живет элитааа!!!. Сколько еще должно авто побится за Санаторной, чтоб засудили эту всю братву Пушкаря! Вот!
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Извините за нескромный вопрос, а за Санаторной у нас уже что, Уссурийск? Я , как скромный обыватель, не все понимаю.