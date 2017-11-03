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В Приморье предпринимателей примет транспортный прокурор
03 Ноября 2017, 12:30 | Владивосток
На личный прием можно будет попасть 7 ноября, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщил помощник транспортного прокурора по Приморскому краю Мария АЛИМСКАЯ, личный прием пройдет в здании Приморской транспортной прокуратуре с 09 часов до 18 часов. Прием будет осуществляться в порядке живой очереди, бизнесменам при себе необходимо иметь паспорт.
«Прием будет проводится для оказания помощи по правовым вопросам субъектам предпринимательской деятельности», - отметила Мария.
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Теги: транспорт прокурор день приема бизнес
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