В Приморье предпринимателей примет транспортный прокурор

На личный прием можно будет попасть 7 ноября, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщил помощник транспортного прокурора по Приморскому краю Мария АЛИМСКАЯ, личный прием пройдет в здании Приморской транспортной прокуратуре с 09 часов до 18 часов. Прием будет осуществляться в порядке живой очереди, бизнесменам при себе необходимо иметь паспорт.

«Прием будет проводится для оказания помощи по правовым вопросам субъектам предпринимательской деятельности», - отметила Мария.