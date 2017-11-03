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Густой едкий дым окутал Владивосток
03 Ноября 2017, 09:50 | Владивосток
Со вчерашнего вечера, несмотря на сильный и порывистый ветер, а может, и благодаря ему, столицу Приморского края окутал густой едкий дым, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Плотность дымовой завесы настолько велика, что запах гари проникает в офисы и квартиры горожан. Горожане жалуются, что дышать практически нечем.
В ГУ МЧС по Приморскому краю пока не могут объяснить, откуда дым, но, как пояснили на горячей линии, не нужно паники и волнений, специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
От себя добавим, что, возможно, именно сильный ветер принес дым от все еще горящих приморских лесов во Владивосток.
Автор: Соб. инф.
Теги: дым пожары владивосток МЧС
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