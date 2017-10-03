Во Владивостоке отпраздновали День гражданской обороны

На центральной площади города организовали выставку спецтехники, угощали полевой кашей и провели для детей конкурсы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Во вторник, 3 октября в преддверии празднования 85-й годовщины гражданской обороны на центральной площади Владивостока прошел праздник, посвященный Дню гражданской обороны.

На центральной площади все желающие смогли ознакомится с представленной спецтехникой, на которой работают сотрудники МЧС России. Наибольший интерес у зрителей вызвали водные мотоциклы. Кроме этого, все желающие смогли угостится полевой кухней и поучаствовать в тематических конкурсах.

«Сегодня на площади города мы провели мероприятие, приуроченное к 85-й годовщины гражданской обороны. Многие считают, что этот праздник только для МЧС России. Однако на самом деле это праздник каждого гражданина страны. И дай Бог, чтобы наши силы никогда не привлекались, но были готовы к выполнению своих обязанностей», - отметил полковник внутренней службы Андрей ПОГОРЕЛОВ.