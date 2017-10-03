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Владивосток готовится к листопаду

03 Октября 2017, 09:25 | Владивосток

Специалисты МУП «Содержание городских территорий» продолжают работать над осенним нарядом города

Зеленые насаждения городов и поселков должны быть в зоне постоянного внимания муниципалитетов. И государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы требует от предприятий, занятых озеленением общественных городских территорий и их обслуживанием, улучшения работы.

Осенью Владивосток особенно красив. Как сообщили деловой газете «Золотой Рог», к концу сентября специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» завершили большую комплексную работу по облагораживанию городских скверов. Цветы на нарядных клумбах общественных пространств сейчас особенно нарядны, и особого внимания не требуют. Но наблюдение и поддерживающий уход за ними ведутся.

На минувшей неделе в основном продолжали обкашиваться от разросшейся за лето травы газоны и откосы, «формовались» кустарники, велась обрезка деревьев, убирался мусор. Так, косари приводили в порядок ул. Анны Щетининой в Снеговой Пади, на «Тополиной аллее» на проспекте «Красного Знамени» велась обрезка отживших ветвей пирамидальных тополей, в начале улицы Борисенко завершалась работа по последнему городскому скверику - убиралась листва, подстригались кустарниковые посадки, скашивалась разросшаяся трава. Аналогичная работа велась и по многим другим точкам города.

Как отметили рабочие, дел всегда много. Особенно в отдаленных районах города, которые по внешнему виду уступают «гостевым пространствам». Но сезонники уже предупреждены о завершении их деятельности - с начала октября их увольняют, хотя в прошлом году работали практически до декабря.

Причина экономии на содержании городских территорий тривиальна - в городском бюджете не хватает денег. Надо полагать, что основной состав «СГТ» сумеет справиться с тем, чтобы зеленые общественные пространства, не смотря на испытания рублем, не потеряли приличный вид и предстоящий листопад не стал бы для Владивостока стихийным бедствием.

 


 

Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Игоря КУХАРЯ.

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Теги: программа  тигр  природа  защита  осень  уход  Тайга  природнадзор  леопард  животные  закон  экология  листопад  уборка  лес 






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