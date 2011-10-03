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Владивосток готовится встречать крупнейшее пассажирское судно

03 Октября 2011, 18:02 | Владивосток

4 октября во Владивосток в ходе большого тихоокеанского круиза прибывает океанский суперлайнер Diamond Princess. Он ошвартуется у причала морского вокзала в 04.00, сообщает управление транспорта администрации Владивостока.

Diamond Princess - настоящий трансокеанский гигант: по всем своим параметрам он превосходит посещавший Владивосток в марте туристический теплоход Ocean Princess в полтора раза. В его 1335 каютах площадью от 15 до 71 квадратных метров размещены 2 670 пассажиров. Экипаж судна - 1 238 человек.

Во Владивостоке находящихся на борту Diamond Princess туристов из Европы, Америки и Азии ждет экскурсионная программа. Покинет наш город этот суперлайнер вечером 4 октября, в 18.00.

Примечательно, что столица Приморья за последние два-три года стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает растущий авторитет Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Планируется, что уже в ближайшие выходные дни в порт столицы Приморья зайдет еще один океанский суперлайнер - Amsterdam, и это станет его первым визитом в наш город.

Досье: Diamond Princess - один из наиболее крупных и современных лайнеров мира, спущен на воду в 2004 г. Длина теплохода - 290 м, ширина - 36 м, водоизмещение - 116 000 т, крейсерская скорость - 22 узла (40 километров в час). Diamond Princess обладает всеми параметрами современного круизного корабля Premium класса: на его 18-ти палубах, оснащенных 14-ю лифтами, расположены 8 ресторанов, бары, пиццерии, четыре бассейна (в том числе, с искусственной волной и раздвижным куполом), девять больших джакузи, SPA-центр, салон красоты, сауны, фитнесс-центр, волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт и мини-поле для гольфа, часовня, библиотека, ночной клуб и дискотека, казино (самое большое из всех круизных судов мира), два театра, детский игровой клуб, многочисленные бутики и многое другое.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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