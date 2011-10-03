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Первокурсники Школы искусства, культуры и спорта ДВФУ стали настоящими студентами
1 октября, состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников Школы искусства, культуры и спорта ДВФУ.
По традиции ежегодно новоиспеченных студентов-спортсменов ДВФУ посвящают в загородном центре отдыха «Солнечный». В этом году к ним в составе Школы присоединились дизайнеры и культурологи — все они теперь студенты Школы искусства, культуры и спорта ДВФУ.
Праздники посвящения в спортивных и творческих отделениях ДВФУ всегда проходят необычно — в этом году старшекурсники и кураторы Школы приготовили для вчерашних школьников веселый и динамичный квест на тему «Переезд на остров Русский».
Для того чтобы стать полноправными студентами ДВФУ, команды должны были выполнить ряд заданий на станциях. Испытания будущим студентам были заготовлены самые разные — от творческих до спортивных и силовых. За выполнение каждого задания команда получала часть символического ключа. В конце квеста все команды собрали свои ключи, но это лишь на один шаг приблизило их к долгожданному посвящению.
Далее ребятам предстояло выпить «эликсир студента» — подсоленную воду — и произнести клятву, передавая кубок огня. Теперь первокурсники могли с гордостью сказать: «Я студент ДВФУ».
— День посвящения выдался прохладным — ребята даже замерзли сначала. Но когда начались конкурсные испытания для первокурсников — все согрелись. Студенты получили массу впечатлений, зарядились энергией и позитивом на весь учебный год, — рассказал помощник директора по воспитательной работе Школы искусства, культуры и спорта ДВФУ Сергей Попик.
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