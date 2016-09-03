Гости ВЭФ увидели Приморский океанариум на острове Русский сразу после Путина (Фото. Видео)

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Владимир Путин открыл Приморский океанариум на острове Русском. Президент РФ осмотрел научно-образовательный комплекс вместе с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министром Японии Синдзо Абэ 3-го сентября в 15.00 по местному времени. А уже с 18.00 его смогли посетить остальные гости ВЭФ. Также экскурсии для гостей ВЭФ проводились 4 сентября.

Как сообщил корреспондент «Золотого Рога» с места события, живности в океанариуме пока немного. Например, есть арктические павильоны, но совсем нет пингвинов. Кстати, японский премьер тоже это отметил и предложил привести пингвинов из Японии.









Но стоит отметить, что здание очень красиво оформлено. И пока что представляет из себя больше не океанариум, а научно-образовательный центр. В мини кинотеатрах демонстрируются красочные учебные фильмы (Видео). К слову, здесь планируется создать национальный научный центр морской биологии совместно с Институтом биологии моря ДВО РАН и Дальневосточным морским биосферным государственным природным заповедником ДВО РАН.









Если сравнивать с ведущими океанариумами Японии и Южной Кореи, наш океанариум красочнее, современнее и более нацелен на образовательную составляющую. При этом пока очень сильно проигрывает в биологическом разнообразии, но зато муляжи морских обитателей выполнены очень качественно.





Особенное разочарование возникает под стеклянным тоннелем, где обычно проплывают огромные скаты и акулы, - у нас здесь пока плавают лишь не большие рыбешки.





Будем надеяться, что как и планируется в будущем научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» станет одним из крупнейших подобных объектов в мире – ведь в комплексе аквариумов планируется разместить более 500 видов морских и пресноводных животных – обитателей российских вод (Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур, озера Ханка), полярных морей, тропических рек и Мирового океана.

Есть в Приморском океанариуме и свои «фишки», такие как не свойственный океанариумам в принципе тропический лес и арктическая капсула – батискаф, где в интерактивном режиме можно почувствовать себя полярником и узнать много интересного о самой северной точке страны (видео).





Для обычных посетителей океанариум откроется 6 сентября.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.