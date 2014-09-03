Сыграть в компьютерные игры на уникальном оборудовании смогут все участники Дальинфокома во Владивостоке

Сыграть в компьютерные игры на уникальном оборудовании получат возможность все участники Дальинфокома-2014, который пройдет 9-10 сентября во Владивостоке. Авто- и авиасимуляторы станут доступны даже детям от трех лет. Новое направление в развитии игровых развлечений в течение двух дней форума будет представлять игровой Клуб SGC (Simulator Game Center – симуляторный игровой центр), сообщили в оргкомитете форума #Дальинфоком.

Игровой Клуб SGC- это новое направление в развитии игровых развлечений. Подобное направление (игровые клубы с примитивным набором) уже давно существует на рынке развлекательной индустрии.

Как рассказал руководитель клуба Иван Порошин, концепция построения и реализация самого клуба SGC отличается от ныне существующих техническими решениями на порядок выше аналогов. Клуб «переедет» на форум Дальинфоком в ДВФУ на два дня и предоставит возможность любому желающему сыграть в компьютерные игры, ощутив новые впечатления благодаря уникальному оборудованию.

- Аналогов таких клубов нет, его даже сложно назвать «игровым центром» - это я заявляю с полной ответственностью. Будет интересно посмотреть, сколько людей придут поиграть на Дальинфоком. Мы предоставим эту возможность каждому, - рассказал Иван Порошин.

Геймеры смогут сыграть в авто- и авиасимуляторы – программы, разработанные для действующих пилотов. Как отметил руководитель клуба, на площадке будут установлены трех- и пятимониторные системы дополненной реальности, а если позволят условия, еще и шестимониторная система авиастимуляторов.

- Одни и те же игры дома и на оборудовании клуба – совершенно разные, они смотрятся по-другому и вызывают другие ощущения. Люди говорят, что играют у нас в любимые игры как будто заново – это особенность оборудования, которое мы сами проектировали и изготавливали, - добавил руководитель клуба SGC.

К слову, проект уникального клуба участвует в конкурсе стартапов UPSTARTER CONTEST. В планах у Ивана Порошина открыть сеть игровых центров по всему миру.

Дальинфоком – 2014 пройдет во Владивостоке 9-10 сентября при поддержке главы Приморья Владимира Миклушевского и Департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края. Соорганизатор, предоставляющий площадку для проведения форума, - Дальневосточный федеральный университет. Стратегическим партнером Дальинфокома стал "Ростелеком" - компания вместе с партнерами представит на форуме проекты и перспективы развития решений в области "Электронного правительства" и отраслевой информатизации. Оператор VII Дальневосточного форума - информационное агентство PrimaMedia.

ZRPRESS.RU, Владивосток.